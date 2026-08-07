Standard Eimer Rollenpresse 15 L

Eimer mit 15 l Volumen, Trennwand, per Fußpedal bedienbarer Rollen Presse und Bügelgriff.

Perfekt geeignet zur schnellen Reinigung kleinerer Flächen: Das einfache und simple System besteht aus einem 15-Liter-Eimer mit Trennwand sowie einer per Fußpedal bedienbaren Mopprollpresse. Der integrierte, ergonomische Bügelgriff erleichtert das Anheben und den Transport.

Merkmale und Vorteile
Standard Eimer Rollenpresse 15 L: Ergonomischer Bügelgriff
Ergonomischer Bügelgriff
Erleichtert das Anheben und den Transport des Eimers.
Standard Eimer Rollenpresse 15 L: Trennwand
Trennwand
Trennwand zur sicheren Trennung von Reinigungslösung und Schmutzwasser.
Standard Eimer Rollenpresse 15 L: Leicht und robust
Leicht und robust
Spezifikationen

Technische Daten

Material PP / Stahl, galvanisiert / Stahl, rostfrei
Menge (Stück) 1
Gewicht ohne Zubehör (kg) 2.8
Verpackungsgewicht (kg) 3.6
Abmessungen (L × B × H) (mm) 460 x 320 x 350
Abmessungen, verpackt (mm) 460 x 320 x 350
Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
  • Boden Waschraum - Nassreinigung