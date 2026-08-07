Standard Eimer Rollenpresse 15 L
Eimer mit 15 l Volumen, Trennwand, per Fußpedal bedienbarer Rollen Presse und Bügelgriff.
Perfekt geeignet zur schnellen Reinigung kleinerer Flächen: Das einfache und simple System besteht aus einem 15-Liter-Eimer mit Trennwand sowie einer per Fußpedal bedienbaren Mopprollpresse. Der integrierte, ergonomische Bügelgriff erleichtert das Anheben und den Transport.
Merkmale und Vorteile
Ergonomischer BügelgriffErleichtert das Anheben und den Transport des Eimers.
TrennwandTrennwand zur sicheren Trennung von Reinigungslösung und Schmutzwasser.
Leicht und robust
Spezifikationen
Technische Daten
|Material
|PP / Stahl, galvanisiert / Stahl, rostfrei
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2.8
|Verpackungsgewicht (kg)
|3.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|460 x 320 x 350
|Abmessungen, verpackt (mm)
|460 x 320 x 350
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung
- Boden Waschraum - Nassreinigung