Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap L
Handliches und gleichzeitig ungemein kraftvolles Nass-/Trockensauger-Einstiegsgerät. Durch sein geringes Gewicht ist der NT 22/1 Ap bestens für mobile Einsätze geeignet.
Klein, leistungsstark, zuverlässig, extrem vielseitig und federleicht: So überzeugt unser Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten in vielen gewerblichen Anwendungsbereichen. Staub, Grobschmutz und Flüssigkeiten meistert er dank halbautomatischer Filterabreinigung und feuchtigkeitsunempfindlichem PES-Patronenfilter mühelos. Der direkt im Gerätekopf angebrachte Saugschlauchanschluss ermöglicht dabei eine maximale Ausnutzung des Behältervolumens. Seine sehr kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht erlauben einen komfortablen und problemlosen Transport des obendrein sehr einfach zu bedienenden Geräts.
Merkmale und Vorteile
Geringes Gewicht und kompakte MaßeDas Gerät lässt sich einfach und komfortabel transportieren und verstauen.
Halbautomatische Filterabreinigung ApDie halbautomatische Filterabreinigung erhält die hohe Saugleistung wirkungsvoll und dauerhaft.
Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-PatronenfilterEinfacher Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen ohne vorherige Trocknung des PES-Patronenfilters möglich. Auswaschbarer PES-Filter.
Saugschlauchanschluss im Gerätekopf
- Ermöglicht die Ausnutzung des gesamten Behältervolumens.
- Zeitersparnis durch verlängerte Entleerungsintervalle.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Luftmenge (l/s)
|72
|Vakuum (mbar/kPa)
|249 / 24.9
|Behälterinhalt (l)
|22
|Behältermaterial
|Kunststoff
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 1300
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Kabellänge (m)
|6
|Schalldruckpegel (dB(A))
|71
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|5.7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|8.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|380 x 372 x 503
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 1.9 m
- Krümmer: Kunststoff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 505 mm
- Material Saugrohre: Kunststoff
- Anzahl Filtertüten: 1 Stück
- Material Filtertüte: Vlies
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 300 mm
- Fugendüse
- Patronenfilter: PES
Ausstattung
- Filterabreinigung: Halbautomatische Filterabreinigung Ap
- Schutzklasse: II
- Stopplenkrolle
Videos
Anwendungsgebiete
- Ideales Gerät für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten in vielen gewerblichen Anwendungsbereichen
Zubehör
NT 22/1 Ap L Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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