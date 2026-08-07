Aspirateurs eau et poussières NT 22/1 Ap L
Aspirateur eau et poussière d'entrée de gamme, maniable et extrêmement puissant. La légèreté du modèle NT 22/1 Ap lui assure une mobilité maximale.
Petit, puissant, fiable, extrêmement polyvalent et léger comme une plume : notre aspirateur eau et poussière NT 22/1 Ap est idéal pour les travaux de nettoyage légers à moyens dans de nombreux domaines d'application industriels. Il aspire facilement la poussière, les déchets grossiers et les liquides grâce au décolmatage semi-automatique du filtre et au filtre cartouche PES résistant à l'humidité. Le raccord du flexible d'aspiration situé au niveau de la tête de l'appareil permet d'exploiter la totalité du volume de la cuve. De format très compact et léger, cet appareil, qui plus est très simple à utiliser, est facile et confortable à transporter.
Caractéristiques et avantages
Poids et dimensions réduitsL’appareil est facile à transporter et à ranger.
Décolmatage semi-automatique du filtre ApLe décolmatage semi-automatique du filtre maintient la puissance d’aspiration à son niveau élevé, et ce efficacement et durablement.
Filtre cartouche en PES insensible à l’humiditéPassage facile de l’aspiration de déchets secs à l’aspiration de liquides sans séchage préalable du filtre cartouche PES. Filtre PES nettoyable.
Connexion du tuyau d'aspiration à la tête de la machine
- Permet d’utiliser la totalité du volume du conteneur.
- Gain de temps grâce à un intervalle plus long entre deux vidanges.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s)
|72
|Dépression (mbar/kPa)
|249 / 24.9
|Volume de la cuve (l)
|22
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 1300
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|6
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|71
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|5.7
|Poids emballage inclus (kg)
|8.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|380 x 372 x 503
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 1.9 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 505 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Plastique
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Largeur suceur eau et poussières: 300 mm
- Suceur pour fentes
- Filtre à cartouche: PES
Équipement
- Décolmatage du filtre: Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- Classe de protection: II
- Poulie d'arrêt
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Appareil idéal pour les travaux de nettoyage légers à moyens, dans de nombreux domaines d’application
Accessoires
Pièces de rechange NT 22/1 Ap L
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.