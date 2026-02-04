Nass-/Trockensauger NT 90/2 Me Classic Edition
Dank großzügigem 90-Liter-Behälter nimmt der 2-motorige Nass-/Trockensauger NT 90/2 Me Classic große Mengen Nass- und Grobschmutz auf. Erstklassig in Saugkraft, Handhabung und Qualität.
Ob Staub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten: Der saugstarke NT 90/2 Me Classic bietet einen extra großzügigen 90-Liter-Behälter zur Aufnahme großer Schmutzmengen unterschiedlichster Art und zeichnet sich durch einfache Handhabung aus. Der hochwertige und stablile 2-motorige Nass-/Trockensauger ist mit serienmäßigem Schubbügel und extra stabilem Fahrwerk mit Metalllenkrollen versehen. Zudem ist das Gerät mit einem leistungsfähigen Patronenfilter und einem praktischem Ablassschlauch bestückt.
Merkmale und Vorteile
Robust und komfortabel transportierbarBeste Mobilität auf allen Untergründen dank extra stabilem Fahrwerk, großen Rädern und Metall-Lenkrollen. Der serienmäßige Schubbügel gewährleistet einen komfortablen Transport.
Exzellente Saugleistung2 kraftvolle Turbinen garantieren eine herausragende Saugleistung. Die starke Saugleistung garantiert exzellente Reinigungsergebnisse und höchste Effizienz.
AblassschlauchDurch den leicht zugänglichen Ablassschlauch können aufgesaugte Flüssigkeiten bequem entsorgt werden.
Saugen ohne Filtertüte
- Die 2-motorigen NT Classic-Geräte sind mit dem bewährten Kärcher Patronenfilter ausgerüstet.
- Der Patronenfilter ermöglicht dauerhaftes Saugen ohne Filtertüte.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s)
|2 x 53
|Vakuum (mbar/kPa)
|225 / 22.5
|Behälterinhalt (l)
|90
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 2300
|Standardnennweite ( )
|DN 40
|Kabellänge (m)
|7.5
|Schalldruckpegel (dB(A))
|76
|Farbe
|Silber
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|19
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|26
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|580 x 510 x 995
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 2.5 m
- Krümmer: Kunststoff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 550 mm
- Material Saugrohre: Stahl, verchromt
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
- Fugendüse
- Patronenfilter: Papier
- Ablassschlauch
- Edelstahlbehälter
Anwendungsgebiete
- Zur Aufnahme von Flüssigkeiten, Grobschmutz und Staub auf sämtlichen Hartflächen sowie zur Autoinnenreinigung.
Zubehör
NT 90/2 Me Classic Edition Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.