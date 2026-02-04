Nass-/Trockensauger NT 75/1 Me Ec H Z22
Zertifiziert nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU, eignet sich der Sicherheitssauger NT 75/1 Me Ec H Z22 der Staubklasse H zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 22.
Der Sicherheitssauger NT 75/1 Me Ec H Z22 ist zertifiziert gemäß der EU-weit verbindlichen ATEX-Richtlinie 2014/34/EU durch das unabhängige und renommierte Prüfinstitut IBExU zur Beseitigung brennbarer und sonstiger Stäube der Staubklasse H in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 22. Der leistungsstarke, bürstenlose EC-Motor gewährleistet 5.000 Stunden Lebensdauer. Der explosionsgeschützte Nass-/Trockensauger verfügt über eine komplett durchgeerdete Bauweise, und das zugehörige, elektrisch leitende Zubehör verhindert elektrostatische Entladungen. Dank des 75-Liter-Behälters aus rostfreiem Edelstahl und des robusten Fahrwerks mit verstellbarem Schubbügel können große Mengen an Staub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten komfortabel aus der Gefahrenzone beseitigt werden. Ein Sicherheitsfilterset sorgt für die sichere Entsorgung des Saugguts. Im Lieferumfang des NT 75/1 Me Ec H Z22 enthalten: Flachfaltenfilter Safety der Staubklasse H, der durch seine spezielle PTFE-Beschichtung besonders unempfindlich und langlebig ist und dazu einen Staubrückhaltegrad von 99,995 % garantiert.
Merkmale und Vorteile
Zertifiziert für Zone 22 gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU (Prüfinstitut IBExU)Höchste Anwendersicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 22. Geeignet zur Entfernung von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse H.
Bürstenloser EC-MotorHohe Verschleißbeständigkeit und lange Lebensdauer (5.000 Stunden).
AntistatiksystemDurchgängiges Antistatiksystem mit elektrisch leitendem Zubehör.
Flachfaltenfilter Safety
- Garantierter Staubrückhaltegrad von 99,995 %.
- Besonders unempfindlich und langlebig durch PTFE-Beschichtung.
- Zugelassen zum Saugen gesundheitsgefährdender Stäube der Staubklasse H.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s)
|61
|Vakuum (mbar/kPa)
|220 / 22
|Behälterinhalt (l)
|75
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 1000
|Standardnennweite ( )
|DN 40
|Kabellänge (m)
|10
|Kabelmaterial
|Gummi
|Schalldruckpegel (dB(A))
|76
|Farbe
|Silber
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|25.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|31.9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|695 x 540 x 1012
Lieferumfang
- Sicherheitsfiltersack: 1 Stück
- Länge Saugschlauch: 4 m
- Typ Saugschlauch: Elektrisch leitend
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 550 mm
- Material Saugrohre: Edelstahl
- Krümmer: Elektrisch leitend
- Material Filtertüte: Vlies
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
- Fugendüse
- Edelstahlbehälter
- Flachfaltenfilter: Glasfaser
- Schubbügel
Ausstattung
- Antistatiksystem
- Schutzklasse: I
- Stopplenkrolle
- Staubklasse: H
- Behältermaterial: Edelstahl
Videos
Anwendungsgebiete
- Sicherheitssauger für Einsätze in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 22
- Sicherheitssauger der Staubklasse H zur sicheren Beseitigung gesundheitsgefährdender und krebserregender Stäube
Zubehör
NT 75/1 Me Ec H Z22 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
