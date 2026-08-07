Nass-/Trockensauger NT 50/1 K
Dank Schmutzwasserpumpe und Geka-Kupplung eignet sich der Nass-/Trockensauger NT 50/1 K optimal zur schnellen Beseitigung großer Flüssigkeitsmengen im Baugewerbe oder in der Industrie.
Ob auf Baustellen oder in Industriebetrieben: Der Nass-/Trockensauger NT 50/1 K von Kärcher ist speziell zur schnellen Beseitigung großer Wassermengen ausgelegt. Dank seiner leistungsstarken Entsorgungspumpe meistert er pro Minute über 330 Liter Schmutzwasser, inklusive des darin befindlichen Grobschmutzes bis zu Korngrößen von 20 Millimetern. Die serienmäßige Geka-Kupplung gewährleistet dabei seine Kompatibilität mit diesem weitverbreiteten Kupplungssystem für Wasserschläuche. Turbine und Entsorgungspumpe werden durch effektive Grobschmutzfilter vor angesaugten Kleinteilen, Steinen, Laub oder Resten von Baumaterial, vor Beschädigungen bzw. Verstopfung geschützt. Metall-Lenkrollen am robusten 50-Liter-Behälter und ein stufenlos einstellbarer Schubbügel sorgen für hohe Mobilität und einen mühelosen Transport des Saugers NT 50/1 K vom Fahrzeug zum Einsatzort und wieder zurück.
Merkmale und Vorteile
Integrierte SchmutzwasserpumpeÜber die Entsorgungspumpe können große Mengen an Flüssigkeiten entsorgt werden, sodass kontinuierlich gesaugt werden kann.
Integrierter Grobschmutz-Filterkorb zum Schutz der PumpeSchützt die Entsorgungspumpe vor Verstopfung durch Steine, Laub oder Holzstücke.
Falschluftmuffe zur SaugkraftregulierungDie Muffe ist zwischen Schlauch und Krümmer angebracht. Emöglicht die Synchronisierung der Wasserfördermenge von Sauger und Pumpe.
Ablassschlauch
- Die Schmutzwasserpumpe entsorgt den Großteil aufgesaugter Flüssigkeiten.
- Zur komfortablen Entsorgung verbliebener Restmengen an Flüssigkeiten.
Integrierter Grobschmutzfilter zum Schutz der Turbine
- Schützt die Turbine vor Beschädigung durch Grobschmutz und Kleinteile.
Hochwertiges Zubehör
- Ölbeständiger Saugschlauch.
- Adv-Bodendüse.
- Stufenlos einstellbarer Schubbügel.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Luftmenge (l/s)
|74
|Vakuum (mbar)
|273
|Behälterinhalt (l)
|50
|Aufnahmeleistung (W)
|1200
|Leistung Entsorgungspumpe (W)
|810
|Standardnennweite ( )
|DN 40
|Kabellänge (m)
|7.5
|Schalldruckpegel (dB(A))
|67
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|28
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|32
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|640 x 370 x 1045
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 4 m
- Typ Saugschlauch: Ölbeständig
- Krümmer: Kunststoff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 550 mm
- Material Saugrohre: Edelstahl
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
- Fugendüse
- Grobschmutzfilter
- Schubbügel
Ausstattung
- Ablassschlauch
- Geka-Kupplung
- Integrierte Entsorgungspumpe
- Schutzklasse: I
Videos
Anwendungsgebiete
- Baustellen
- Industrie
Zubehör
NT 50/1 K Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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