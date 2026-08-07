Aspirateurs eau et poussières NT 50/1 K
Grâce à la pompe d’évacuation pour eau chargée et au raccord Geka, l’aspirateur eau et poussières NT 50/1 K est optimal pour éliminer rapidement de grandes quantités de liquides dans les bâtiments ou dans l’industrie.
Que ce soit sur un chantier ou dans une entreprise industrielle : l’aspirateur eau et poussières NT 50/1 K de Kärcher est conçu spécialement pour éliminer rapidement de grandes quantités d’eau. Grâce à sa puissante pompe d’évacuation, il vient à bout de plus de 330 litres d’eau sale par minute, y compris les gros déchets qu’elle contient, jusqu’à une taille de 20 millimètres. Le raccord Geka de série garantit en outre sa compatibilité avec ce système de raccordement répandu pour les flexibles d’eau. Grâce à des filtres gros déchets efficaces, la turbine et la pompe d’évacuation sont protégées contre les petites pièces, les pierres, les feuilles mortes ou les restes de matériaux de construction aspirés, des dégâts et/ou des obstructions. Des roulettes pivotantes métalliques sur la cuve robuste de 50 litres et un guidon réglable en continu assurent une mobilité élevée et un transport facile de l’aspirateur NT 50/1 K du véhicule au lieu d’utilisation et vice versa.
Caractéristiques et avantages
Pompe à eau sale intégréeDe grandes quantités d'eau peuvent être aspirées par l'intermédiaire de la pompe pour permettre une utilisation continue.
Panier à filtre gros déchets intégré pour la protection de la pompeProtège la pompe d'évacuation des obstructions causées par des pierres, des feuilles mortes ou des morceaux de bois.
Régulateur d'air pour le réglage de la puissance d'aspirationLe régulateur se situe entre le flexible et le coude. Permet la synchronisation du débit d'eau entre aspirateur et pompe.
Flexible d'évacuation
- La pompe d'évacuation pour eau chargée élimine en grande partie les liquides aspirés.
- Pour une élimination pratique des quantités résiduelles de liquides.
Filtre gros déchets intégré pour la protection de la turbine
- Protège la turbine contre les dégâts causés par les gros déchets et les petits objets.
Accessoires haut de gamme
- Flexible d'aspiration résistant à l'huile.
- Suceur pour sol Adv.
- Guidon réglable en continu.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar)
|273
|Volume de la cuve (l)
|50
|Puissance absorbée (W)
|1200
|Puissance pompe d’évacuation (W)
|810
|Largeur nominale standard ( )
|DN 40
|Longueur du câble (m)
|7.5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|67
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|28
|Poids emballage inclus (kg)
|32
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|640 x 370 x 1045
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 4 m
- Type de flexible d'aspiration: Résistant à l'huile
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
- Suceur pour fentes
- Filtre gros déchets
- Guidon
Équipement
- Flexible d'évacuation
- Pompe d'évacuation intégrée
- Classe de protection: I
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Sites de construction
- Industrie
Accessoires
Pièces de rechange NT 50/1 K
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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