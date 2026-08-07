Nass-/Trockensauger NT 50/1 Mwf
Nass-/Trockensauger NT 50/1 Mwf zur Beseitigung großer Wassermengen durch Löscharbeiten oder Hochwasser. Erfüllt optimal die hohen Anforderungen von Feuerwehren.
Extrem leistungsstark, sehr robust und mühelos transportierbar: Der Nass-/Trockensauger NT 50/1 Mwf von Kärcher erfüllt auch die höchsten Anforderungen bei Feuerwehreinsätzen. Ausgestattet mit einem 50-Liter-Behälter, Metall-Lenkrollen und einem stufenlos einstellbaren Schubbügel ist das mobile Gerät schnell am Einsatzort, wo es dank einer C-Kupplung zum Anschluss aller gängigen Feuerwehrschläuche sofort einsatzbereit ist. Die Schmutzwasserpumpe fördert bis zu 330 Liter Wasser pro Minute – optimal zur schnellen Beseitigung großer Wassermengen, wie sie bei Löscharbeiten oder Hochwassereinsätzen anfallen. Für Sicherheit von Mensch und Maschine sorgen dabei ein speziell zur Verwendung mit Stromgeneratoren konzipierter PRCD-K-Personenschutzschalter mit IP55-Stecker sowie ein Grobschmutz-Filterkorb, der die Schmutzwasserpumpe effektiv vor Verstopfungen durch aufgesaugte Steine, Laub oder Holz bewahrt. Darüber hinaus ist der Feuerwehrsauger NT 50/1 Mwf mit einem ölbeständigen Saugschlauch sowie einer hochwertigen Bodendüse aus Aluminium ausgerüstet.
Merkmale und Vorteile
Integrierte SchmutzwasserpumpeÜber die Entsorgungspumpe können große Mengen an Flüssigkeiten entsorgt werden, sodass kontinuierlich gesaugt werden kann.
PRCD-K-Personenschutzschalter mit IP55-SteckerErkennt Fehlerströme in Sekundenbruchteilen und unterbricht die Stromzufuhr. Bietet zuverlässigen Schutz vor lebensgefährlichen Stromschlägen.
Integrierter Grobschmutz-Filterkorb zum Schutz der PumpeSchützt die Entsorgungspumpe vor Verstopfung durch Steine, Laub oder Holzstücke.
Falschluftmuffe zur Saugkraftregulierung
- Die Muffe ist zwischen Schlauch und Krümmer angebracht.
- Emöglicht die Synchronisierung der Wasserfördermenge von Sauger und Pumpe.
Ablassschlauch
- Die Schmutzwasserpumpe entsorgt den Großteil aufgesaugter Flüssigkeiten.
- Zur komfortablen Entsorgung verbliebener Restmengen an Flüssigkeiten.
Integrierter Grobschmutzfilter zum Schutz der Turbine
- Schützt die Turbine vor Beschädigung durch Grobschmutz und Kleinteile.
Hochwertiges Zubehör
- Ölbeständiger Saugschlauch.
- Indusriebodendüse aus Aluminium.
- Stufenlos einstellbarer Schubbügel.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Luftmenge (l/s)
|74
|Vakuum (mbar)
|273
|Behälterinhalt (l)
|50
|Aufnahmeleistung (W)
|1200
|Leistung Entsorgungspumpe (W)
|810
|Standardnennweite ( )
|DN 40
|Kabellänge (m)
|10
|Schalldruckpegel (dB(A))
|67
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|28
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|34.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|640 x 370 x 1045
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 4 m
- Typ Saugschlauch: Ölbeständig
- Krümmer: Kunststoff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 550 mm
- Material Saugrohre: Edelstahl
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 370 mm
- Material Nass-/Trockenbodendüse: Aluminium
- Fugendüse
- Grobschmutzfilter
- Schubbügel
Ausstattung
- Ablassschlauch
- Abschaltautomatik und FI-Schutzschalter
- PRCD-K-Personenschutzschalter: Mit IP55-Stecker
- C-Kupplung
- Integrierte Entsorgungspumpe
- Schutzklasse: I
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Anwendungsgebiete
- Zur Beseitigung großer Wassermengen bei Feuerwehreinsätzen
- Ausgelegt für Einsätze von Feuerwehren sowie des Katastrophenschutzes
Zubehör
NT 50/1 Mwf Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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