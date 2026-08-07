Aspirateurs eau et poussières NT 50/1 Mwf
Aspirateur eau et poussières NT 50/1 Mwf pour l'élimination des grandes quantités d'eau dues aux opérations d'extinction ou aux crues. Répond de façon optimale aux exigences poussées des sapeurs-pompiers.
Extrêmement puissant, très robuste et facile à transporter : l'aspirateur eau et poussières NT 50/1 Mwf de Kärcher répond aux exigences les plus poussées lors des interventions des sapeurs-pompiers. Équipé d'une cuve de 50 litres, de roulettes pivotantes métalliques et d'un guidon réglable en continu, cet appareil mobile arrive rapidement sur le lieu d'intervention où il est immédiatement prêt à l'emploi grâce à un raccord Storz pour la connexion de tous les tuyaux d'incendie courants. La pompe d'évacuation pour eau chargée refoule jusqu'à 330 litres d'eau par minute – un débit optimal pour une élimination rapide des grandes quantités d'eau comme celles rencontrées pendant les opérations d'extinction ou les interventions en cas de crues. La sécurité des personnes et de la machine est garantie par un disjoncteur différentiel de protection individuelle PRCD-K à fiche IP55 conçu spécialement pour être utilisé avec les groupes électrogènes ainsi que par un panier à filtre gros déchets qui protège efficacement la pompe d'évacuation pour eau chargée contre les obstructions causées par des pierres, des feuilles mortes ou du bois aspirés. Par ailleurs, l'aspirateur pour sapeurs-pompiers NT 50/1 Mwf est équipé d'un flexible d'aspiration résistant à l'huile ainsi que d'un suceur pour sol haut de gamme en aluminium.
Caractéristiques et avantages
Pompe à eau sale intégréeDe grandes quantités d'eau peuvent être aspirées par l'intermédiaire de la pompe pour permettre une utilisation continue.
Disjoncteur différentiel de protection individuelle PRCD-K avec fiche IP55Détecte les courants de fuite en une fraction de seconde et coupe l'alimentation électrique. Offre une protection fiable contre les chocs électriques potentiellement mortels.
Panier à filtre gros déchets intégré pour la protection de la pompeProtège la pompe d'évacuation des obstructions causées par des pierres, des feuilles mortes ou des morceaux de bois.
Régulateur d'air pour le réglage de la puissance d'aspiration
- Le régulateur se situe entre le flexible et le coude.
- Permet la synchronisation du débit d'eau entre aspirateur et pompe.
Flexible d'évacuation
- La pompe d'évacuation pour eau chargée élimine en grande partie les liquides aspirés.
- Pour une élimination pratique des quantités résiduelles de liquides.
Filtre gros déchets intégré pour la protection de la turbine
- Protège la turbine contre les dégâts causés par les gros déchets et les petits objets.
Accessoires haut de gamme
- Flexible d'aspiration résistant à l'huile.
- Suceur pour sol industriel en aluminium.
- Guidon réglable en continu.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar)
|273
|Volume de la cuve (l)
|50
|Puissance absorbée (W)
|1200
|Puissance pompe d’évacuation (W)
|810
|Largeur nominale standard ( )
|DN 40
|Longueur du câble (m)
|10
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|67
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|28
|Poids emballage inclus (kg)
|34.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|640 x 370 x 1045
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 4 m
- Type de flexible d'aspiration: Résistant à l'huile
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Largeur suceur eau et poussières: 370 mm
- Matériau suceur eau et poussières: Aluminium
- Suceur pour fentes
- Filtre gros déchets
- Guidon
Équipement
- Flexible d'évacuation
- Arrêt automatique et commutateur de protection FI
- Protection individuelle PRCD-K: avec fiche IP55
- Raccord C
- Pompe d'évacuation intégrée
- Classe de protection: I
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour l'élimination des grandes quantités d'eau lors des interventions des sapeurs-pompiers
- Conçu pour les interventions des sapeurs-pompiers et de la protection civile
Accessoires
Pièces de rechange NT 50/1 Mwf
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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