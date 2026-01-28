Nass-/Trockensauger NT 70/3
Leistungsstarker Nass-/Trockensauger mit 70 l Behältervolumen und bis zu drei Motoren.
Die NT 70-Gerätefamilie besteht aus großen, leistungsstarken Nass-/Trockensaugern mit bis zu drei Motoren. Eine komplette Modellpalette, die ihre Vorzüge vor allem bei Nassanwendungen sowie Saugen von grobem Schmutz ausspielt. Starke Saugleistung und bewährte Kärcher-Qualität zum günstigen Preis.
Merkmale und Vorteile
Integrierte Zubehöraufbewahrung
- In den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert.
Integrierter Ablassschlauch
- Über den Ablassschlauch ist der Behälter leicht zu entleeren. Ein klarer Vorteil angesichts des sehr großen Behältervolumens von 70 Litern.
Ergonomischer Schubbügel
- Dank des ergonomischen Schubbügels kann der NT 70 an die Arbeitsstelle gerollt werden.
Robuster Bumper
- Der robuste Bumper schützt das Gerät vor Stößen und Schlägen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s)
|3 x 74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25.4
|Behälterinhalt (l)
|70
|Behältermaterial
|Kunststoff
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 3600
|Standardnennweite ( )
|DN 40
|Kabellänge (m)
|10
|Schalldruckpegel (dB(A))
|83
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|27.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|720 x 510 x 975
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 4 m
- Krümmer: Kunststoff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 550 mm
- Material Saugrohre: Edelstahl
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
- Fugendüse
- Patronenfilter: Papier
- Ablassschlauch
- Schubbügel
Ausstattung
- Stoßfester Umlaufschutz
- Schutzklasse: II
Zubehör
NT 70/3 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.