Laubbläser LB 930/36 Bp
Laub und sonstige Verunreinigungen schnell, gründlich und vor allem auch leise zu entfernen, ist die Domäne unseres Akku-Laubbläsers LB 930/36 Bp. Dabei arbeitet er völlig emissionsfrei.
Kraftvoll, wirtschaftlich und umweltfreundlich: Unser Akku-Laubbläser LB 930/36 Bp überzeugt auf ganzer Linie. Laub, Müllreste und sonstige Verunreinigungen beseitigt er in Windeseile – insbesondere auch an schwer zu erreichenden Stellen. Dabei ist er so leise, dass er problemlos auch in lärmsensiblen Bereichen wie in Wohngebieten oder in der Nähe von Schulen, Krankenhäusern oder sogar nachts einsetzbar ist. Darüber hinaus emittiert er keinerlei Schadstoffe oder sonstige klimaschädliche Substanzen, ist sehr komfortabel im Handling und überzeugt mit nur minimalen Betriebs- und Wartungskosten.
Merkmale und Vorteile
MetallschaberBeseitigung klebriger Rückstände und Verschmutzungen. Schützt das Blasrohrende vor Beschädigungen.
HochgeschwindigkeitsdüseKonzentriert die Blasleistung auf einen kleineren Bereich. Löst souverän auch feuchtes Laub und Schmutz.
Drehzahl stufenlos regelbar und Turbo-KnopfOptimierte Anpassung der Blasgeschwindigkeit und Leistungssteigerung bei Bedarf. Maximale Kontrolle bei der Beseitigung hartnäckigen Laubs und Schmutzes.
Komfortabler Schultergurt
- Ermöglicht komfortable, bequeme Arbeitsposition für ermüdungsfreies Arbeiten.
- Ausbalancierte Konstruktion.
Bis zu 50 Prozent leiser als Benzingeräte
- Ideal für Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen und bei Nacht.
- Geringere Belastung für Mensch und Umwelt.
Bürstenloser Motor
- Minimaler Wartungsaufwand und hohe Lebensdauer.
- Geringe Wärmeentwicklung und hohe Effizienz.
Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform
- Schneller und bedarfsgerechter Wechsel des Akkus auf andere Geräte.
- Steigert Produktivität und Arbeitssicherheit.
Kein Ausstoß von Schadstoffen und CO₂
- Schont die Umwelt und die Gesundheit des Anwenders.
Deutlich geringere Vibration im Vergleich zu Benzingeräten
- Ermüdungsfreies Arbeiten über lange Zeiträume.
- Erhält die Gesundheit des Anwenders.
Bis zu 90 Prozent geringere Betriebs- und Wartungskosten gegenüber Benzingeräten
- Besonders wirtschaftlich, da Betriebskosten für Benzin entfallen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akkuplattform
|36-V-Akkuplattform
|Luftdurchsatz (m³/h)
|930
|Luftgeschwindigkeit (m/s)
|max. 60
|Blaskraft (N)
|14
|Spannung (V)
|36
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 40 (6,0 Ah) / max. 50 (7,5 Ah)
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|916 x 177 x 325
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Standarddüse mit Metallschaber
- Hochgeschwindigkeitsdüse
- Schultergurt
Videos
Anwendungsgebiete
- Zur Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen und Beseitigung von Leichtmüll
- Zur Beseitigung von Verschmutzungen an schwer zugänglichen Bereichen
- Zur Beseitigung von Laub, Grünschnitt, Schmutz und Müll
- Ideal für Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen und auch nachts
Zubehör
Alle Produkte, welche mit dem Akku kompatibel sind
LB 930/36 Bp Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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