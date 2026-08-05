Souffleur de feuilles LB 930/36 Bp
L'élimination rapide, efficace et surtout silencieuse des feuilles et autres saletés est le domaine de prédilection de notre souffleur de feuilles sans fil LB 930/36 Bp. Il fonctionne sans aucune émission.
Puissant, rentable et respectueux de l'environnement : notre souffleur de feuilles sans fil LB 930/36 Bp se montre convaincant sur toute la ligne. Il élimine en un clin d'œil les feuilles, les restes de détritus et autres saletés, notamment dans les endroits difficiles à atteindre. Son fonctionnement est si silencieux qu'il peut même être utilisé dans les zones sensibles au bruit telles que les zones résidentielles ou à proximité d'écoles et d'hôpitaux voire pour le travail de nuit. En outre, il n'émet ni polluants ni autres substances dommageables pour le climat, offre un maniement très confortable et convainc par des coûts d'exploitation et d'entretien extrêmement faibles.
Caractéristiques et avantages
Racloir métalliqueÉlimine les résidus et salissures collants. Protège l'extrémité du tube de soufflage contre les dommages.
Buse haute vitesseConcentre la puissance de soufflage sur une zone plus restreinte. Détache aisément les feuilles et saletés humides.
Vitesse de rotation réglable en continu et bouton TurboAjustement optimisé de la vitesse de soufflage et augmentation de la puissance au besoin. Contrôle maximal lors de l'élimination des feuilles et saletés tenaces.
Sangle d'épaule confortable
- Permet une posture de travail confortable pour un travail sans fatigue.
- Conception parfaitement équilibrée.
Jusqu'à 50% plus silencieux que les machines à essence
- Idéal pour travailler dans les zones sensibles au bruit et de nuit.
- Respecte l'utilisateur et l'environnement.
Moteur sans balais
- Entretien minimal et longue durée de vie.
- Faible accumulation de chaleur et efficacité élevée.
Flexibilité totale au sein de la plateforme Kärcher 36 volts
- Changement de batterie rapide entre différents appareils en fonction des besoins.
- Augmente la productivité et la sécurité au travail.
Pas d'émission de substances nocives ni de CO₂
- Ménage l'environnement et la santé de l'utilisateur.
Jusqu’à 80 % de vibrations en moins que les machines à essence
- Travail de longue durée sans aucune fatigue.
- Préserve la santé de l'utilisateur.
Jusqu'à 90 pour cent de coûts d'exploitation et d'entretien en moins par rapport aux appareils à essence
- Particulièrement rentable grâce à la suppression des coûts de l'essence.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Débit d'air (m³/h)
|930
|Vitesse d'air (m/s)
|max. 60
|Force de soufflage (N)
|14
|Tension (V)
|36
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 40 (6,0 Ah) / max. 50 (7,5 Ah)
|Poids sans accessoires (kg)
|3
|Poids emballage inclus (kg)
|5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|916 x 177 x 325
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Buse standard avec racloir métallique
- Buse haute vitesse
- Sangle d'épaule
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage des petites et moyennes superficies et pour l'élimination des déchets légers
- Pour l'élimination de la saleté dans les zones difficiles à atteindre
- Pour l'élimination de feuilles, de déchets verts, de saletés et de détritus
- Idéal pour travailler dans les zones sensibles au bruit ainsi que de nuit
Accessoires
Tous les produits compatibles avec la batterie
Pièces de rechange LB 930/36 Bp
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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