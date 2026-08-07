Akku-Rucksacksprüher SPB 15/36 Bp
Ob zur Bewässerung, dem Ausbringen von Pflanzenschutz oder für Reinigungsarbeiten: Der robuste, akkubetriebene Drucksprüher SPB 15/36 Bp ermöglicht ermüdungsfreies und komfortables Arbeiten.
Ob im Garten- und Landschaftsbau, in der Landwirtschaft beim Anbau von Gemüse, Obst oder Wein: Unser Drucksprüher SPB 15/36 Bp ist vielseitig anwendbar, einfach im Handling und mit einem Arbeitsdruck von bis zu 6 Bar besonders leistungsstark. Ausgestattet mit einem großzügig bemessenen 15-Liter-Tank eignet er sich genauso für Bewässerungsaufgaben, wie zum Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln, oder auch zum Reinigen von Oberflächen und sogar zum Ablösen von Tapeten. Dabei sorgt das komfortable Tragesystem dank extra gepolsterter Schultergurte sowie je einem Brust- und Hüftgurt für ein außergewöhnlich ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten. Ein kraftvoller, wechselbarer Akku ist nicht im Lieferumfang enthalten, sondern individuell für den persönlichen Bedarf in unterschiedlichen Kapazitäten erhältlich – wobei der geringe Stromverbrauch in jedem Fall stundenlange Einsätze erlaubt. Hochwertige Materialien wie der Sprühstab aus Edelstahl mit 2 unterschiedlichen Düsen sowie die robuste Bauweise mit Stahlrahmen sorgen für eine hohe Lebensdauer. Hinweis: Bei der Verwendung von Desinfektions- und Pflanzenschutzmitteln sind die jeweiligen Herstellerangaben zwingend zu beachten.
Merkmale und Vorteile
Variabler ArbeitsdruckArbeitsdruck per Drehregler variabel zwischen 1 und 6 bar einstellbar.
Großer Tank15-Liter-Tank zum Ausbringen großer Flüssigkeitsmengen.
Geringer StromverbrauchErlaubt stundenlange Einsätze ohne Akkuwechsel.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akkuplattform
|36-V-Akkuplattform
|Arbeitsdruck (bar)
|0.8 - 6.2
|Fördermenge (l/min)
|0.5 - 1.8
|Wassertankvolumen (l)
|15
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 450 (6,0 Ah) / max. 560 (7,5 Ah)
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|6.4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|356 x 310 x 589
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Kegelstrahldüse
- Flachstrahldüse
- Filter: Korb
- Schlauchfilter
Videos
Anwendungsgebiete
- Bewässerung von Pflanzen
- Ausbringen von flüssigen Düngemitteln
- Ausbringen von flüssigen Pflanzenschutzmitteln
Zubehör
Alle Produkte, welche mit dem Akku kompatibel sind
SPB 15/36 Bp Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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