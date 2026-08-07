Pulvérisateur dorsal à batterie SPB 15/36 Bp
Que ce soit pour l'arrosage, l'application de produits phytosanitaires ou pour des travaux de nettoyage : le pulvérisateur à pression robuste et fonctionnant sur batterie SPB 15/36 Bp permet un travail sans fatigue et confortable.
Que ce soit pour l'aménagement de jardins et de paysages, dans l'agriculture pour la culture de légumes, de fruits ou de vin : notre pulvérisateur à pression SPB 15/36 Bp a des applications multiples, est facile à manier et particulièrement puissant grâce à sa pression de travail pouvant aller jusqu'à 6 bar. Équipé d'un réservoir de 15 l. aux dimensions généreuses, il convient aussi bien pour les arrosages que pour pulvériser des produits phytosanitaires ou pour nettoyer des surfaces et même pour décoller des papiers peints. Le système de châssis confortable garantit un travail extrêmement ergonomique et sans fatigue grâce aux sangles d'épaule rembourrées et à une sangle de poitrine et de hanche. Une batterie puissante interchangeable n'est pas comprise dans la livraison mais disponible de façon individuelle pour les besoins personnels dans différentes capacités ; dans ce cas, la faible consommation de courant permet des interventions sur plusieurs heures dans tous les cas. Des matériaux haut de gamme tels que la tige de pulvérisation en acier inoxydable dotée de 2 buses différentes ainsi que la forme robuste avec cadre acier garantissent une longue durée de vie. Remarque : les consignes du fabricant doivent absolument être suivies en utilisant des produits phytosanitaires et désinfectants.
Caractéristiques et avantages
Pression de service variablePression de travail variable et réglable avec un bouton rotatif entre 1 et 6 bar.
Grand réservoirRéservoir de 15 l. pour appliquer de grandes quantités de liquides.
Faible consommation électriquePermet des interventions sur plusieurs heures sans changement de batterie.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Pression de service (bar)
|0.8 - 6.2
|Débit (l/min)
|0.5 - 1.8
|Volume du réservoir d'eau (l)
|15
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 450 (6,0 Ah) / max. 560 (7,5 Ah)
|Poids sans accessoires (kg)
|6.4
|Poids emballage inclus (kg)
|9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|356 x 310 x 589
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Buse conique
- Buse à jet plat
- Filtres: Crépine
- Filtre pour flexible
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Arrosage de plantes
- Pulvériser des engrais liquides
- Pulvériser des produits phytosanitaires liquides
Accessoires
Tous les produits compatibles avec la batterie
Pièces de rechange SPB 15/36 Bp
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
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