Der Reinigungsroboter KIRA BD 50 von Kärcher ist eine sinnvolle Ergänzung für jedes Reinigungsteam. Intelligent, autonom und mit der Funktionalität einer Scheuersaugmaschine ausgestattet, übernimmt er effizient und mit gleichbleibend hoher Qualität die Bodenreinigung mittlerer bis großer Flächen. Dadurch entlastet er Reinigungskräfte, die sich anspruchsvolleren Aufgaben widmen können. Die intuitive Nutzerführung mit großem Touchdisplay ermöglicht eine schnelle Einrichtung – ganz ohne Expertenwissen. Die optional erhältliche Dockingstation erlaubt vollautonomes Arbeiten, einschließlich Frischwasserbefüllung, Schmutzwasserentleerung, Tankspülung und dem Laden der langlebigen Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Ein Scheibenbürstenkopf stellt die optimale Lösung für die leise Unterhaltsreinigung auf glatten Böden dar. Leistungsstarke Sensoren und Software gewährleisten eine verlässliche Navigation sowie die sichere Vermeidung von Kollisionen und das Umfahren von Hindernissen. Zur Dokumentation und Überwachung versendet die KIRA BD 50 Statusmeldungen an mobile Endgeräte und erstellt detaillierte Reinigungsberichte im zugehörigen Webportal.