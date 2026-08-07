Le robot nettoyeur KIRA BD 50 de Kärcher est l'allié idéal de toute équipe de nettoyage. Intelligent, autonome et doté des fonctionnalités d'une autolaveuse aspirante, il se charge efficacement et avec une qualité élevée constante du nettoyage des sols de moyenne et grande superficies. Ainsi, il allège la charge de travail des agents d'entretien qui peuvent se consacrer à des tâches plus exigeantes. Le guidage intuitif de l'utilisateur via un grand écran tactile permet une configuration rapide, et ce, sans aucune connaissance approfondie. La station d'accueil disponible en option permet un travail entièrement autonome, y compris le remplissage du réservoir d'eau propre, la vidange de l'eau sale, le nettoyage du réservoir et la recharge de la batterie lithium-fer-phosphate longue durée. Une tête de brossage à disques constitue la solution optimale pour un nettoyage courant silencieux des sols lisses. Des capteurs et des logiciels performants garantissent une navigation fiable ainsi qu'une prévention sûre des collisions et le contournement des obstacles. À des fins de documentation et de surveillance, la KIRA BD 50 envoie des notifications d'état aux appareils mobiles et établit des rapports de nettoyage détaillés dans le portail web associé.