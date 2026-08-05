Dank eines Tankvolumens von jeweils 110 Litern für Frisch- und Schmutzwasser sowie eines Scheibenbürstenkopfs mit 75 Zentimeter Arbeitsbreite erreicht unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R mühelos eine Flächenleistung von rund 5100 m² in der Stunde. Dazu ist ein Seitenschrubbdeck montiert, das die Arbeitsbreite um 10 Zentimeter erweitert und eine randnahe Reinigung ermöglicht. Mit dem ressourcenschonenden Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE, der zeitsparenden Auto-Fill-Funktion zur Frischwassertankbefüllung und dem KIK-Schlüsselsystem zur Vermeidung von Fehlbedienungen verfügt die Maschine über weitere Ausstattungsdetails für einen wirtschaftlichen und anwenderfreundlichen Betrieb. Serienmäßig sind ebenfalls eine leistungsstarke 170-Ah-Batterie sowie ein On-Board-Ladegerät im Lieferumfang enthalten. Der Anwender profitiert von einer komfortablen Sitzhöhenverstellung, einfachen Einstellmöglichkeiten über das Farbdisplay in über 30 Sprachen sowie einem Tagfahrlicht zur Steigerung der passiven Sicherheit.