Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD

Die mit jeweils 110-Liter-Tanks für Frisch- und Schmutzwasser sowie Auto-Fill-Funktion ausgerüstete Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R erlaubt Flächenleistungen von 5100 m² pro Stunde.

Dank eines Tankvolumens von jeweils 110 Litern für Frisch- und Schmutzwasser sowie eines Scheibenbürstenkopfs mit 75 Zentimeter Arbeitsbreite erreicht unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R mühelos eine Flächenleistung von rund 5100 m² in der Stunde. Dazu ist ein Seitenschrubbdeck montiert, das die Arbeitsbreite um 10 Zentimeter erweitert und eine randnahe Reinigung ermöglicht. Mit dem ressourcenschonenden Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE, der zeitsparenden Auto-Fill-Funktion zur Frischwassertankbefüllung und dem KIK-Schlüsselsystem zur Vermeidung von Fehlbedienungen verfügt die Maschine über weitere Ausstattungsdetails für einen wirtschaftlichen und anwenderfreundlichen Betrieb. Serienmäßig sind ebenfalls eine leistungsstarke 170-Ah-Batterie sowie ein On-Board-Ladegerät im Lieferumfang enthalten. Der Anwender profitiert von einer komfortablen Sitzhöhenverstellung, einfachen Einstellmöglichkeiten über das Farbdisplay in über 30 Sprachen sowie einem Tagfahrlicht zur Steigerung der passiven Sicherheit.

Merkmale und Vorteile
Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD: Zeit- und kostensparendes Seitenschrubbdeck
Zeit- und kostensparendes Seitenschrubbdeck
Ermöglicht eine randnahe Reinigung an Wänden oder Regalen. Weicht bei Hindernissen unter das Gerät aus und vermeidet so Beschädigungen. Kosteneinsparungen durch Vermeidung manueller Nacharbeiten in Randbereichen.
Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD: Höhenverstellbarer Sitz
Höhenverstellbarer Sitz
Perfekte Sitzposition unabhängig von der Körpergröße des Bedieners. Hervorragender Sitzkomfort während der Fahrt. Ermöglicht längere, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle.
Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD: Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung
Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung
Verringert die Wasserzufuhr in Kurven- oder bei langsamer Fahrt. Die wassersparende Funktion vergrößert die Flächenleistung. Schnellere Trocknung des Bodens und geringeres Risiko für Restwasser in Kurven.
Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss
  • Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
  • Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
  • Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.
Spezifikationen

Technische Daten

Antriebsart Batterie
Fahrantrieb Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm) 750
Arbeitsbreite Saugen (mm) 950
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l) 110 / 110
Flächenleistung theoretisch (m²/h) max. 5100
Flächenleistung praktisch (m²/h) 3600
Batterie (V/Ah) 24 / 170
Batterielaufzeit (h) max. 2.5
Batterieladezeit (h) 7
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V) 100 - 230
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz) 50 - 60
Steigfähigkeit (%) 10
Bürstendrehzahl (U/min) 180
Bürstenanpressdruck (kg) 75
Gangwendebreite (mm) 1750
Wasserverbrauch (l/min) max. 5.7
Schalldruckpegel (dB(A)) 59
Aufnahmeleistung (W) bis zu 2350
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 650
Software Updates verfügbar bis 2032-01-01
Gewicht ohne Zubehör (kg) 380
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1695 x 975 x 1315

Lieferumfang

  • Batterie und Einbauladegerät inkl.
  • Saugbalken, gebogen
  • Seitenschrubbdeck
  • Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken
  • Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System

Ausstattung

  • Auto-Fill
  • Patentiertes Tankspülsystem
  • Kraftvoller Fahrantrieb
  • Automatischer Wasserstopp
  • DOSE
  • Feststellbremse
  • Magnetventil
  • 2-Tank-System
  • Höhenverstellbarer Sitz
  • Frischwasserstandsanzeige: Über Wasserdruck
  • Standard Tagfahrlicht
  • Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %
  • Robuster Frontrammschutz
  • Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung
  • Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich
  • Kärcher Farb- und Bedienkonzept
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
  • Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
  • Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter
  • Easy Operation Bedienwahlschalter
Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
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Videos

Anwendungsgebiete
  • Ideal zur Anwendung in Supermärkten, Einkaufszentren oder Krankenhäusern
  • Auch zur Reinigung von Produktions- und Lagerflächen geeignet
Zubehör
Reinigungsmittel