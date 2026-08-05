Betrieben mit einer leistungsstarken 240-Ah-Blei-Säure-Batterie überzeugt unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R bei täglichen, harten Reinigungseinsätzen und Flächenleistungen von stündlich bis zu 6800 Quadratmetern – bei 8 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Der 85 Zentimeter breite Walzenbürstenkopf mit Vorkehrfunktion sowie der Saugbalken der neuesten Generation für beste Absaugergebnisse sind aus hochwertigem und robustem Aluminium gefertigt. Dazu verfügt die Maschine über 2 150 Liter fassende Tanks für Frisch- und Schmutzwasser, die dank der Auto-Fill-Funktion zeitsparend zu befüllen bzw. komfortabel zu reinigen sind, sowie das ressourcenschonende Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE. Ressourcenschonend ist auch die geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung. Sie verringert die Wasserzufuhr auch in Kurven und erhöht mit dem Lenkwinkelsensor zusammen die Sicherheit. Ein großes Farbdisplay sorgt für eine einfache Bedienbarkeit des Geräts, während das zusätzlich integrierte KIK-Schlüsselsystem Fehlbedienungen auszuschließen hilft. Darüber hinaus schützen ein serienmäßiges, weit sichtbares Tagfahrlicht sowie ein robuster Rammschutz aus Stahl Anwender und Maschine während des Betriebs.