Sehr große Flächen schnell gründlich zu reinigen und dabei nahezu unabhängig von limitierenden Batteriekapazitäten zu sein: kein Problem mit der extrem leistungsstarken Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 220 R. Serienmäßig bestückt mit 2 großen 285-Ah-AGM-Batterien und einem Einbauladegerät erlaubt die Bodenreinigungsmaschine Einsätze von bis zu 5 Stunden am Stück. Dank des großen Scheibenbürstenkopfs mit 110 Zentimeter Arbeitsbreite, des robusten Saugbalkens der neuesten Generation und der beiden 220-Liter-Tanks für Frisch- und Schmutzwasser reinigt sie dabei bis zu 11.000 m²/h. Durchdachte Farbcodierungen der Bedienelemente erleichtern das Handling, während zusätzlich das patentierte KIK-Schlüsselsystem Fehlbedienungen wirkungsvoll vermeidet. Mit dem Auto-Fill-System zur zeitsparenden Befüllung des Frischwassertanks und dem automatischen Spülsystem für den Schmutzwassertank, dem Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE sowie einem Tagfahrlicht, einer Rundumkennleuchte, einem robusten Frontrammschutz, einer geschwindigkeitsabhängigen Wasserdosierung und einem Lenkwinkelsensor für mehr Sicherheit beim Fahren gehört die Maschine zu den Leistungsstärksten ihrer Klasse.