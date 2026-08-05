Scheuersaugmaschine BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Batteriebetriebene, kompakte, handgeführte Scheuersaugmaschine BD 43/25 C Classic Bp Pack mit 43 cm Arbeitsbreite, 25-l-Tanks, Scheibenbürstenkopf und 90-Ah-Li-Ion-Batterie.
Dank ihrer sehr kompakten Bauweise, 43 Zentimeter Arbeitsbreite und den beiden 25-Liter-Tanks für Frisch- und Schmutzwasser begeistert unsere batteriebetriebene, handgeführte Scheuersaugmaschine 43/25 C Classic Bp Pack überall dort, wo Platzmangel den Einsatz größerer Maschinen zur Bodenreinigung erschwert. Gebäudereiniger, Hotellerie und Gastronomie oder kleinere Einzelhandelsgeschäfte profitieren dabei von ihrer Wendigkeit, der sehr guten Übersicht auf die zu reinigende Fläche und dem geringen Arbeitsgeräusch des Scheibenbürstenkopfs, das auch Einsätze während des Publikumsverkehrs ermöglicht. Die leistungsstarke und wartungsfreie Lithium-Ionen-Batterie mit 90 Ah Kapazität erlaubt bis zu 2-stündige Einsätze und im Zusammenspiel mit dem zugehörigen Ladegerät auch jederzeit Zwischenladungen. Ihre im Vergleich zu herkömmlichen Blei-Säure-Batterien bis zu 4-fach höhere Zyklenfestigkeit sorgt dabei gleichzeitig für geringe Maschinengesamtkosten über ihre Lebenszeit und eine ständige Einsatzbereitschaft der 43/25 C Classic Bp Pack.
Merkmale und Vorteile
Langlebige Lithium-Ionen-BatterieLange Betriebszeiten und hohe Produktivität dank Schnell- und Zwischenladungen. Komplett wartungsfreie Batterietechnologie.
Robuste BauweiseFür den täglichen Einsatz entwickelte, solide Bedienelemente. Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
Einfache Bedienung dank EASY-Operation-PanelÜbersichtliches Bedienfeld mit selbsterklärenden Piktogrammen. Totmannschalter und Magnetventil für automatischen Wasserstopp. Einfachste Bedienbarkeit dank farbcodierter Bedienelemente.
Effiziente 1-Scheiben-Technik
- Scheibenbürstenkopf arbeitet besonders leise und stromsparend.
- Für Reinigungseinsätze in lärmsensiblen Bereichen geeignet.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Vortrieb durch Bürstenrotation
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|430
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|750
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|25 / 25
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|1720
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|860
|Batterietyp
|Li-Ion
|Batterie (V/Ah)
|24 / 90
|Batterielaufzeit (h)
|max. 2.5
|Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
|230
|Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
|50 - 60
|Bürstendrehzahl (U/min)
|180
|Bürstenanpressdruck (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22.5 - 28
|Wasserverbrauch (l/min)
|max. 2.7
|Schalldruckpegel (dB(A))
|66
|Aufnahmeleistung (W)
|1100
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|44
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Lieferumfang
- Scheibenbürste: 1 Stück
- Batterie
- Ladegerät
- Saugbalken, v-förmig
Ausstattung
- 2-Tank-System
Videos
Anwendungsgebiete
- Ideal geeignet zur Gebäudereinigung sowie Hotellerie und Gastronomie
- Auch zur Bodenreinigung in kleineren Einheiten des Einzelhandels
- Zur Unterhaltsreinigung in Krankenhäusern und Kliniken