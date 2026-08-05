Scheuersaugmaschine BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li

Batteriebetriebene, kompakte, handgeführte Scheuersaugmaschine BD 43/25 C Classic Bp Pack mit 43 cm Arbeitsbreite, 25-l-Tanks, Scheibenbürstenkopf und 90-Ah-Li-Ion-Batterie.

Dank ihrer sehr kompakten Bauweise, 43 Zentimeter Arbeitsbreite und den beiden 25-Liter-Tanks für Frisch- und Schmutzwasser begeistert unsere batteriebetriebene, handgeführte Scheuersaugmaschine 43/25 C Classic Bp Pack überall dort, wo Platzmangel den Einsatz größerer Maschinen zur Bodenreinigung erschwert. Gebäudereiniger, Hotellerie und Gastronomie oder kleinere Einzelhandelsgeschäfte profitieren dabei von ihrer Wendigkeit, der sehr guten Übersicht auf die zu reinigende Fläche und dem geringen Arbeitsgeräusch des Scheibenbürstenkopfs, das auch Einsätze während des Publikumsverkehrs ermöglicht. Die leistungsstarke und wartungsfreie Lithium-Ionen-Batterie mit 90 Ah Kapazität erlaubt bis zu 2-stündige Einsätze und im Zusammenspiel mit dem zugehörigen Ladegerät auch jederzeit Zwischenladungen. Ihre im Vergleich zu herkömmlichen Blei-Säure-Batterien bis zu 4-fach höhere Zyklenfestigkeit sorgt dabei gleichzeitig für geringe Maschinengesamtkosten über ihre Lebenszeit und eine ständige Einsatzbereitschaft der 43/25 C Classic Bp Pack.

Merkmale und Vorteile
Scheuersaugmaschine BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li: Langlebige Lithium-Ionen-Batterie
Langlebige Lithium-Ionen-Batterie
Lange Betriebszeiten und hohe Produktivität dank Schnell- und Zwischenladungen. Komplett wartungsfreie Batterietechnologie.
Scheuersaugmaschine BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li: Robuste Bauweise
Robuste Bauweise
Für den täglichen Einsatz entwickelte, solide Bedienelemente. Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
Scheuersaugmaschine BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li: Einfache Bedienung dank EASY-Operation-Panel
Einfache Bedienung dank EASY-Operation-Panel
Übersichtliches Bedienfeld mit selbsterklärenden Piktogrammen. Totmannschalter und Magnetventil für automatischen Wasserstopp. Einfachste Bedienbarkeit dank farbcodierter Bedienelemente.
Effiziente 1-Scheiben-Technik
  • Scheibenbürstenkopf arbeitet besonders leise und stromsparend.
  • Für Reinigungseinsätze in lärmsensiblen Bereichen geeignet.
Spezifikationen

Technische Daten

Antriebsart Batterie
Fahrantrieb Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm) 430
Arbeitsbreite Saugen (mm) 750
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l) 25 / 25
Flächenleistung theoretisch (m²/h) 1720
Flächenleistung praktisch (m²/h) 860
Batterietyp Li-Ion
Batterie (V/Ah) 24 / 90
Batterielaufzeit (h) max. 2.5
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V) 230
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz) 50 - 60
Bürstendrehzahl (U/min) 180
Bürstenanpressdruck (g/cm²/kg) 30 - 40 / 22.5 - 28
Wasserverbrauch (l/min) max. 2.7
Schalldruckpegel (dB(A)) 66
Aufnahmeleistung (W) 1100
Farbe Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör (kg) 44
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1135 x 520 x 1025

Lieferumfang

  • Scheibenbürste: 1 Stück
  • Batterie
  • Ladegerät
  • Saugbalken, v-förmig

Ausstattung

  • 2-Tank-System
Scheuersaugmaschine BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
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Anwendungsgebiete
  • Ideal geeignet zur Gebäudereinigung sowie Hotellerie und Gastronomie
  • Auch zur Bodenreinigung in kleineren Einheiten des Einzelhandels
  • Zur Unterhaltsreinigung in Krankenhäusern und Kliniken
Zubehör
Reinigungsmittel