Autolaveuse aspirante BD 43/25 C Classic Bp Pack 90 Ah Li
Autolaveuse aspirante à guidage manuel BD 43/25 C Classic Bp Pack, fonctionnant sur batterie et compacte, avec 43 cm de largeur de travail, réservoirs de 25 l, tête de brossage à disques et batterie Li-Ion 90 Ah.
Grâce à son format très compact, à sa largeur de travail de 43 centimètres et aux deux réservoirs de 25 litres pour l'eau propre et l'eau sale, notre autolaveuse aspirante à guidage manuel et fonctionnant sur batterie 43/25 C Classic Bp Pack s'illustre partout où le manque de place rend difficile l'utilisation de machines plus grandes pour le nettoyage des sols. Les entreprises de nettoyage de bâtiments, l'hôtellerie et la gastronomie ou les petits commerces bénéficient de sa maniabilité, d'une excellente visibilité de la surface à nettoyer et du faible niveau sonore de la tête de brossage à disques, qui permet également les utilisations dans les lieux recevant du public. La puissante batterie lithium-ion sans maintenance d'une capacité de 90 Ah permet jusqu'à deux heures d'autonomie et, en association avec le chargeur correspondant, également des charges d'appoint à tout moment. Sa résistance au cyclage jusqu'à 4 fois plus élevée comparée à celle des batteries plomb/acide classiques garantit à la fois un faible coût total de la machine au cours de sa durée de vie et une disponibilité permanente de la 43/25 C Classic Bp Pack.
Caractéristiques et avantages
Batterie lithium-ion durableLongue durée de vie et productivité élevée grâce à une charge rapide et intermédiaire. Technologie des batteries sans aucune maintenance.
Format robusteÉléments de commande solides, conçus pour une utilisation quotidienne. Fiabilité et longévité élevées.
Maniement simple grâce au système EASY-OperationTableau de commande convivial avec des pictogrammes auto-explicatifs. Interrupteur d'homme mort et électrovanne pour une coupure automatique de l'eau. Très grande facilité d'utilisation grâce à des éléments de commande à code couleurs.
Conception de la tête de lavage à disque efficace
- Tête de brossage à disques au fonctionnement particulièrement silencieux et économique.
- Convient également au nettoyage dans les lieux sensibles au bruit.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Avance par la rotation des brosses
|Largeur de travail des brosses (mm)
|430
|Largeur d'aspiration (mm)
|750
|Réservoir eau propre/sale (l)
|25 / 25
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|1720
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|860
|Type de batterie
|Li-Ion
|Batterie (V/Ah)
|24 / 90
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2.5
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|230
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22.5 - 28
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2.7
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|66
|Puissance absorbée (W)
|1100
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|44
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Batterie
- Chargeur
- Suceur d'aspiration, en V
Équipement
- Système à deux réservoirs
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour le nettoyage de bâtiments ainsi que l'hôtellerie et la gastronomie
- Également pour le nettoyage des sols dans les petits commerces
- Pour le nettoyage courant dans les hôpitaux et les cliniques