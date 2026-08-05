Grâce à son format très compact, à sa largeur de travail de 43 centimètres et aux deux réservoirs de 25 litres pour l'eau propre et l'eau sale, notre autolaveuse aspirante à guidage manuel et fonctionnant sur batterie 43/25 C Classic Bp Pack s'illustre partout où le manque de place rend difficile l'utilisation de machines plus grandes pour le nettoyage des sols. Les entreprises de nettoyage de bâtiments, l'hôtellerie et la gastronomie ou les petits commerces bénéficient de sa maniabilité, d'une excellente visibilité de la surface à nettoyer et du faible niveau sonore de la tête de brossage à disques, qui permet également les utilisations dans les lieux recevant du public. La puissante batterie lithium-ion sans maintenance d'une capacité de 90 Ah permet jusqu'à deux heures d'autonomie et, en association avec le chargeur correspondant, également des charges d'appoint à tout moment. Sa résistance au cyclage jusqu'à 4 fois plus élevée comparée à celle des batteries plomb/acide classiques garantit à la fois un faible coût total de la machine au cours de sa durée de vie et une disponibilité permanente de la 43/25 C Classic Bp Pack.