Die Scheuersaugmaschine BD 50/55 C Classic Bp Pack 80 Ah ist durch ihr besonders einfaches Bedienkonzept bequem in der Handhabung und kommt ohne Programme aus. Bürstenkopf und Saugbalken werden manuell angehoben und abgesenkt, die Turbine läuft parallel an. Der Bürstenmotor startet automatisch und Wasser wird ausgebracht, sobald der Kopf abgesenkt ist und man den Bedienhebel betätigt. Weitere Vorteile sind der leise Scheibenbürstenkopf, der sehr gut für Daytime Cleaning geeignet ist, die kompakte Maschine für eine gute Übersicht und Manövrierbarkeit sowie die wartungsfreie AGM-Batterie mit 80 Ah für Laufzeiten bis zu 2 Stunden.