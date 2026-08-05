Grâce à son concept d'utilisation particulièrement simple, l'autolaveuse aspirante BD 50/55 C Classic Bp Pack 80 Ah assure une prise en main aisée qui se passe de programmes. La tête de brossage et le suceur d'aspiration sont relevés et abaissés manuellement tandis que la turbine se met en marche en parallèle. Le moteur des brosses démarre automatiquement et l'eau est dispensée dès que la tête est abaissée et que le levier de commande est actionné. Parmi ses autres atouts, on trouve la tête de brossage à disques silencieuse parfaitement adaptée au nettoyage en journée, le format compact de la machine pour une bonne visibilité et manœuvrabilité ainsi que la batterie AGM sans maintenance d'une capacité de 80 Ah pour jusqu'à deux heures d'autonomie.