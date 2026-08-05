Scheuersaugmaschine BR 45/22 C BP Pack
Umfangreich ausgestattete, batteriebetriebene Scheuersaugmaschine BR 45/22 C Bp Pack. Mit drehbarem Walzenbürstenkopf und KART-Technologie für maximale Wendigkeit bei großer Flächenleistung.
Auch auf großen Flächen herrscht in der Praxis oftmals eine gewisse Enge durch Überstellung. In solchen Fällen ist unsere Scheuersaugmaschine BR 45/22 C Bp Pack die ideale Wahl. Ausgerüstet mit einem in beide Richtungen um 200° drehbaren Walzenbürstenkopf mit KART-Technologie (Kärcher Advanced Response Technology) und großer Arbeitsbreite ist sie außergewöhnlich wendig und damit auch für stark überstellte Flächen optimal geeignet. Gleichzeitig sorgt die permanente Querstellung von Bürste und Saugbalken zur Fahrtrichtung für eine höhere Flächenleistung und ein gleichmäßiges Reinigungsergebnis. Im Vergleich zu herkömmlichen Bleibatterien bieten die verbauten Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterien eine bis zu dreifach längere Lebensdauer und sind zudem absolut wartungsfrei. Durch die Nutzung der innovativen eco!efficiency-Stufe lässt sich die Laufzeit nochmals deutlich erhöhen – und das Arbeitsgeräusch um rund 40 Prozent reduzieren. Der optional erhältliche HEPA-Filter reinigt die Abluft aus dem Schmutzwasser und ermöglicht so den Einsatz auch in hygienesensiblen Bereichen.
Merkmale und Vorteile
Um +/- 200° drehbarer Bürstenkopf mit KART-Technologie für komfortable Kurvenfahrten
- Extrem wendig und effektiv – ideal für stark überstellte Flächen.
- Die Bürste steht immer quer zur Fahrtrichtung. Der Saugbalken nimmt das Wasser in jeder Kurve zuverlässig auf.
- Bei Bedarf kann auch rückwärts gereinigt und abgesaugt werden.
Inklusive leistungsstarkem Einbauladegerät
- Das Ladegerät ist immer dabei; Laden ist jederzeit möglich.
- Ladegerät schaltet selbsttätig ab. Kein Energieverbrauch im Stand-by-Betrieb.
Inklusive Kehrfunktion
- Effizient kehren, scheuern und saugen in einem Arbeitsgang.
- Nimmt Steinchen, Holzsplitter und andere Kleinteile auf.
- Sorgt für eine optimale Funktion des Saugbalkens.
Inklusive leistungsstarker Lithium-Ionen-Batterie
- Völlig wartungsfrei trotz 3-facher Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien.
- Problemloses Zwischen- oder Teilladen nach Bedarf.
- Auch für den Mehrschichtbetrieb geeignet.
Energiesparende eco!efficiency-Stufe
- Spart Ressourcen und verlängert die Laufzeit um bis zu 50 %.
- 40 % geringere Lautstärke.
- Reduzierte CO₂-Emissionen.
Kompaktes Gerät
- Wegfahren von der Wand im 90°-Winkel möglich.
- Keine Geräteüberstände.
- Einfaches Handling.
Sehr geringes Gerätegewicht
- Auch über längere Strecken einfach zu transportieren.
- Vereinfachter Transport in Fahrzeugen.
Lenkstange einklappbar
- Kompakte Lagerung.
- Auch in kleinen Fahrzeugen transportierbar.
Lenkstange höhenverstellbar
- Ergonomisch auf verschiedene Bedienergrößen einstellbar.
Walzentechnologie
- Hoher Anpressdruck zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen.
- Ideal zum Reinigen von Fugen und für strukturierte Oberflächen.
- Gleichmäßiges Reinigungsergebnis.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Vortrieb durch Bürstenrotation
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|450
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|500
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|22 / 22
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|1800
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|1260
|Batterietyp
|Li-Ion
|Batterie (V/Ah)
|25.2 / 30
|Batterielaufzeit (h)
|max. 2
|Batterieladezeit (h)
|ca. 3.5
|Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
|220 - 240
|Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
|50 - 60
|Bürstendrehzahl (U/min)
|750 - 1050
|Bürstenanpressdruck (g/cm²)
|100 - 150
|Gangwendebreite (mm)
|1118
|Wasserverbrauch (l/min)
|1
|Schalldruckpegel (dB(A))
|63
|Spannung (V)
|25.2
|Aufnahmeleistung (W)
|bis zu 550
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|43
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|866 x 530 x 1061
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät inbegriffen
- Walzenbürste: 1 Stück
- Batterie und Einbauladegerät inkl.
- Transporträder
- Saugbalken, gerade: 1 Stück
Ausstattung
- 2-Tank-System
- Variabler Anpressdruck
Videos
Zubehör
Reinigungsmittel
BR 45/22 C BP Pack Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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