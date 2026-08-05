Autolaveuse aspirante BR 45/22 C BP Pack
L'autolaveuse BR 45/22 C Bp Pack très maniable, fonctionnant sur batterie et complètement équipée. Avec tête de brossage articulée à rouleaux et technologie KART pour une maniabilité maximale avec un rendement surfacique élevé.
En pratique, même sur les grandes surfaces, il y a souvent une certaine étroitesse due aux espaces fortement encombrés. Dans de tels cas, notre autolaveuse BR 45/22 C Bp Pack est le choix idéal. Équipée d'une tête de brossage à rouleaux orientable à 200° dans les deux sens, dotée de la technologie KART (Kärcher Advanced Response Technology) et d'une grande largeur de travail, elle est particulièrement maniable et convient donc aussi parfaitement aux surfaces fortement encombrées. Parallèlement, la position transversale permanente de la brosse et du suceur d'aspiration par rapport au sens de la marche augmente le rendement surfacique et garantit un résultat de nettoyage homogène. Comparées aux batteries au plomb classiques, les batteries lithium-ion hautes performances intégrées offrent une durée de vie jusqu'à trois fois plus longue et ne nécessitent en outre aucune maintenance. L'utilisation du mode eco!efficiency innovant permet d'augmenter encore une fois nettement l'autonomie, et ce, tout en réduisant le niveau sonore d'environ 40 %. Le filtre HEPA disponible en option purifie l'air évacué de l'eau sale et permet ainsi également l'utilisation dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène.nsibles sur le plan de l 'hygiène.
Caractéristiques et avantages
Tête de brosse orientable à +/- 200° avec la technologie KART pour aborder les courbes de façon confortable
- Extrêmement maniable et efficace - idéale pour les zones avec beaucoup de meubles.
- Aspiration optimale et sans trace grâce au suceur solidaire de la tête de brossage.
- Si nécessaire, le nettoyage et l'aspiration peuvent également être faits en sens inverse.
Chargeur à bord
- Chargeur à portée de main pour une charge possible à tout moment
- Le chargeur s'éteint automatiquement. Pas de consommation d'énergie en mode de veille.
Fonction de balayage incl.
- Balayage, nettoyage et vidange simples en une seule opération.
- Aspire les petites pierres, éclats de bois et autres petits déchets.
- Pour un fonctionnement optimal de la barre d'aspiration.
Batterie lithium-ion haute performance incluse
- Entièrement sans entretien, malgré une durée de vie trois fois plus longue que les batteries classiques.
- Charge provisoire ou partielle en cas de besoin
- Convient également pour des opérations multiples.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Economie d'énergie et autonomie améliorée de 50%
- Réduction sonore de 40%
- Émissions de CO₂ réduites.
Machine compacte
- Il est possible de s'éloigner du mur en formant un angle de 90°.
- Aucune protubérance
- Manipulation facile
Machine légère
- Facile à transporter, même sur les longues distances
- Transport simplifié dans les véhicules.
Timon rabattable
- Stockage aisé
- Peut être transporté dans de petits véhicules
Guidon réglable en hauteur
- Ajustable ergonomiquement à différents opérateurs
Technologie de brosses-rouleaux
- Pression d’applique élevée pour enlever la saleté tenace.
- Idéale pour nettoyer les joints et les surfaces structurées.
- Résultats de nettoyage uniformes.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Avance par la rotation des brosses
|Largeur de travail des brosses (mm)
|450
|Largeur d'aspiration (mm)
|500
|Réservoir eau propre/sale (l)
|22 / 22
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|1800
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|1260
|Type de batterie
|Li-Ion
|Batterie (V/Ah)
|25.2 / 30
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2
|Durée de charge de la batterie (h)
|env. 3.5
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|220 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|750 - 1050
|Pression de contact des brosses (g/cm²)
|100 - 150
|Largeur d'allée pour demi-tour (mm)
|1118
|Consommation d'eau (l/min)
|1
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|63
|Tension (V)
|25.2
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 550
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|43
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|866 x 530 x 1061
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur compris
- Brosse-rouleau: 1 Pièce(s)
- Batterie et chargeur intégrés
- Roues de transport
- Suceur d'aspiration, droite: 1 Pièce(s)
Équipement
- Système à deux réservoirs
- Pression de contact variable
Vidéos
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange BR 45/22 C BP Pack
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
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