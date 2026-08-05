Scheuersaugmaschine K-Mop 46 Bp
Der K-Mop 46 überzeugt durch intuitive Bedienung, müheloses Handling mit komfortablem Vortrieb und kraftvolle Saugleistung. Für erstklassige Reinigungsergebnisse auf allen Hartböden.
Der K-Mop 46 ist die perfekte Lösung für Profis, die keine Kompromisse bei Ergonomie, Langlebigkeit und Leistung eingehen wollen. Seine extrem robuste Bauweise kombiniert mit leichtgängigem Handling meistert jede Herausforderung – von engen Bereichen bis zu großen Flächen. Die hohe Wendigkeit und die Arbeitsbreite von 46 Zentimetern sorgen für maximale Effizienz. Dank der starken Absaugung sind Böden sofort trocken und sicher begehbar. Die intuitive Bedienung erfordert kaum Einarbeitung und ermöglicht den direkten, fachgerechten Einsatz. Die gemeinsam mit Experten entwickelte Ergonomie garantiert rückenschonendes und kraftsparendes Arbeiten. Mit je 4 Litern Frisch- und Schmutzwassertank überzeugt der K-Mop 46 durch Ausdauer und Nachhaltigkeit: Ein Rezyklatanteil von 28 Prozent, der eco!Mode und niedrige Verbrauchswerte schonen wertvolle Ressourcen. Als Teil des Kärcher Systems integriert sich das Gerät nahtlos in die Battery Power+-Plattform und das Kärcher Equipment Management. Übernehmen Sie die Kontrolle – mit dem K-Mop 46, Ihrem verlässlichen Partner für professionelle Reinigung.
Merkmale und Vorteile
Einfachstes Handling
- Angenehmer Vortrieb über gegenläufige Bürsten.
- Randnahes Reinigen durch Abweisrollen ohne Beschädigung des Inventars.
- 360°-Reinigen durch Neigung der Deichsel in alle Richtungen.
Intuitivste Bedienung
- Sprachfreies HMI zur Einstellung der wichtigsten Funktionen.
- Bekanntes Kärcher Colour Coding (gelbe Bedienelemente).
- Geringer Schulungsaufwand durch intuitives Design.
Ergonomie
- In Zusammenarbeit mit Ergonomieexperten entwickelt.
- Höhenverstellbarer Griff zur perfekten Einstellung bei jeder Körpergröße.
- Abnehmendes Handgewicht im Betrieb durch durchdachte Anordnung der Komponenten.
Nachhaltigkeitsmerkmale
- Design mit 28 % recyceltem Kunststoff¹⁾.
Beste Reinigungsergebnisse
- 4-l-Frisch- und Schmutzwassertank für angemessene Reichweite.
- Effiziente Reinigung kleinster, stark überstellter Bereiche ebenso wie großer Flächen.
- 2-stufiges intensives Reinigen durch anhebbaren Saugbalken.
Perfekte Absaugung
- Linatex® Sauglippen im Standardlieferumfang.
- Höhenverstellbarer, moderner Aluminium-Saugbalken.
- Trockene Böden auch auf stark strukturierten Hartbodenbelägen.
Konnektivität
- Optional erhältliches Plug-in-Connect-Konnektivitätsmodul.
- Erfassung der tatsächlichen Arbeitszeit sowie des Standorts.
- Echtzeitdarstellung der Daten im Kärcher Equipment Management-Portal.
Akkuplattform
- 36 V Battery Power+-Wechselakkus.
- Sicherer Schutz bei Anwendungen mit Wasser.
- Der Li-Ion-Akku garantiert konstante Leistung und verhindert Selbstentladung und Memory-Effekt.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akkuplattform
|36-V-Akkuplattform
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Vortrieb durch Bürstenrotation
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|460
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|4 / 4
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|max. 1840
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|1200
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|36
|Kapazität (Ah)
|7.5
|Anzahl benötigter Akkus (Stück)
|1
|Leistung je Akkuladung
|(7,5 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (/h)
|eco!efficiency-Modus: / ca. 1 (7,5 Ah)
|Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min)
|58 / 81
|Ladestrom (A)
|6
|Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
|100 - 240
|Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
|50 - 60
|Bürstendrehzahl (U/min)
|350
|Wasserverbrauch (ml/min)
|max. 440
|Schalldruckpegel (dB(A))
|67
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|22.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|446 x 551 x 1154
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Transporträder
Ausstattung
- 2-Tank-System
Videos
Anwendungsgebiete
- Ideal geeignet für Gebäudereiniger, im Einzelhandel oder öffentlichen Gebäuden.
- Ideal geeignet zur Gebäudereinigung sowie Hotellerie und Gastronomie
- Gesundheitswesen
- Ideal zur Unterhalts- und Zwischenreinigung, z.B. in öffentlichen Gebäuden
- Auch für Reinigungseinsätze im Einzelhandel, in Kantinen oder Büros geeignet
Zubehör
Alle Produkte, welche mit dem Akku kompatibel sind
K-Mop 46 Bp Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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