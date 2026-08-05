Die kompakte Scheuersaugmaschine B 50 W Bp überzeugt durch ihren äußerst robusten Aufbau. Bürstenkopf und Saugbalken sind aus langlebigem Aluminium-Druckguss gefertigt – für eine hervorragende Absaugung auch auf strukturierten Flächen und in engen Kurven. Der Einscheibenbürstenkopf D 51 sorgt leise und zuverlässig für beste Reinigungsergebnisse. Eine 115 Ah starke AGM-Batterie treibt die Nachläufermaschine an und ermöglicht eine lange Betriebsdauer. Das kompakte Design des Walk-behind-Geräts sorgt für eine bessere Übersicht und Wendigkeit besonders in engen Bereichen. Der Radantrieb erleichtert die Bedienung und mindert dabei körperliche Anstrengung. Ein neues Dosiersystem DOSE hilft zusätzlich bei der exakten Reinigungsmitteldosierung – das spart Kosten und Ressourcen. Die Auto-Rinse-Funktion ermöglicht eine kontaktfreie Reinigung des Schmutzwassertanks, das Auto-Fill-System ein einfaches Befüllen des Frischwassertanks mit automatischem Wasserstopp. Frischwasser lässt sich durch den Universalfüllschlauch an jedem Wasserhahn problemlos nachfüllen. Mithilfe der App „Machine connect“ lassen sich zudem erweiterte Einstellungen und Informationen ganz einfach per Smartphone steuern.