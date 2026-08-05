Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+DOSE+Rinse+Autofill

Kompakte Scheuersaugmaschine B 50 W Bp zur Bodennassreinigung mit robusten Aluminiumkomponenten, 115 Ah starker AGM-Batterie, Dosiersystem, D 60-Scheibenbürstenkopf und Auto-Fill/Auto-Rinse.

Die kompakte Scheuersaugmaschine B 50 W Bp überzeugt durch ihren robusten Aufbau. Bürstenkopf und Saugbalken sind aus langlebigem Aluminium-Druckguss gefertigt – für eine hervorragende Absaugung auch auf strukturierten Flächen und in engen Kurven. Der D 60-Scheibenbürstenkopf sorgt zuverlässig für beste Reinigungsergebnisse und saubere Böden. Eine 115 Ah starke AGM-Batterie treibt die Nachläufermaschine an und ermöglicht eine lange Betriebsdauer. Das kompakte Design des Walk-behind-Geräts sorgt für eine bessere Übersicht und Wendigkeit besonders in engen Bereichen. Der Radantrieb erleichtert die Bedienung und mindert dabei körperliche Anstrengung. Ein neues Dosiersystem „Dose“ hilft zusätzlich bei der exakten Reinigungsmitteldosierung – spart Kosten und schont Ressourcen. Die Auto-Rinse-Funktion ermöglicht eine kontaktfreie Reinigung des Schmutzwassertanks, das Auto-Fill-System ein einfaches Befüllen des Frischwassertanks mit automatischem Wasserstopp. Frischwasser lässt sich durch den Universalfüllschlauch an jedem Wasserhahn problemlos nachfüllen. Mithilfe der App „Machine connect“ lassen sich zudem erweiterte Einstellungen und Informationen ganz einfach per Smartphone steuern.

Merkmale und Vorteile
Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+DOSE+Rinse+Autofill: Äußerst kompakte Maschine
Äußerst kompakte Maschine
Gute Übersicht und wendige Manövrierbarkeit. Einfaches Handling, sicher und robust gegen Beschädigungen.
Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+DOSE+Rinse+Autofill: Connectivity/Smartphone-App „Machine connect“
Connectivity/Smartphone-App „Machine connect“
Erweiterter Funktions- und Informationsumfang. Ressourcenüberwachung, Steigerung der Produktivität, informative Animationen zur Wartung und Fehlerbehebung. Einstellen von Parametern, Editieren der KIK-Berechtigungen.
Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+DOSE+Rinse+Autofill: Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium-Druckguss
Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium-Druckguss
Robuste und unempfindliche Komponenten. Weniger Maschinenausfallzeiten und höhere Produktivität bei geringeren Kosten.
Parabolischer Saugbalken mit Linatex-Sauglippen
  • Perfekte Absaugung, auch auf strukturierten Untergründen und in engen Kurven.
  • Weniger Rutschgefahr und weniger manuelle Nacharbeit.
Doppelscheibiger Bürstenkopf D 60
  • Große und effektive Arbeitsbreite.
  • Gesteigerte Produktivität und schnellere Reinigung.
Eco!Flow-System
  • Ermöglicht geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung.
  • Konstant gleichbleibend gute Reinigungsergebnisse, auch in Kurven.
Neues integriertes Reinigungsmittel-Dosiersystem „DOSE“
  • Exakte Reinigungsmitteldosierung.
  • Gleichbleibend gutes Reinigungsergebnis und effiziente Kostenersparnis.
  • Kontaktloser Wechsel von Reinigungsmitteln durch Closed-Loop-System.
Tankspülsystem Auto-Rinse
  • Kontaktlose Reinigung des Schmutzwassertanks.
  • Kein Verspritzen.
Frischwasser-Füllsystem Auto-Fill
  • Einfache und schnelle Frischwassertankbefüllung.
  • Zeitersparnis im Reinigungsprozess, kein Überlaufen dank automatischem Stopp.
Spezifikationen

Technische Daten

Antriebsart Batterie
Fahrantrieb Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm) 600
Arbeitsbreite Saugen (mm) 850
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l) 50 / 50
Flächenleistung theoretisch (m²/h) max. 3600
Flächenleistung praktisch (m²/h) 2160
Batterietyp Wartungsfrei
Batterie (V/Ah) 24 / 115
Batterielaufzeit (h) max. 3
Batterieladezeit (h) ca. 10
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V) 100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz) 50 - 60
Fahrgeschwindigkeit (km/h) max. 6
Bürstendrehzahl (U/min) 150
Bürstenanpressdruck (kg/g/cm²) 25 / 25
Gangwendebreite (mm) 1400
Wasserverbrauch (l/min) max. 2.6
Schalldruckpegel (dB(A)) 65
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 241
Gewicht ohne Zubehör (kg) 180
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1280 x 636 x 1082

Lieferumfang

  • Scheibenbürste: 2 Stück
  • Batterie
  • Ladegerät
  • Saugbalken, gebogen
  • Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken
  • Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System

Ausstattung

  • DOSE
  • Kraftvoller Fahrantrieb
  • 2-Tank-System
  • Patentiertes Tankspülsystem
  • Frischwasserstandsanzeige: Über Wasserdruck
  • Bedienung per App
  • Auto-Fill
  • Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %
  • Typ Sauglippen: Linatex®
  • Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung
  • Kärcher Farb- und Bedienkonzept
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
  • Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
  • Easy Operation Bedienwahlschalter
Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+DOSE+Rinse+Autofill
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Anwendungsgebiete
  • Ideal geeignet zur Gebäudereinigung, im Einzelhandel oder in öffentlichen Gebäuden
  • Zur Bodenreinigung in Kantinen, Schulen und Krankenhäusern
  • Zur Unterhalts- und Zwischenreinigung, z. B. in öffentlichen Gebäuden
Zubehör
Reinigungsmittel