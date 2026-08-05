Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Kompakte Scheuersaugmaschine B 50 W Bp zur Bodennassreinigung mit robusten Aluminiumkomponenten, 115 Ah starker AGM-Batterie, Dosiersystem, R 55-Bürstenkopf & Auto-Fill-/Auto-Rinse-Funktion.
Die kompakte Scheuersaugmaschine B 50 W Bp überzeugt durch ihren äußerst robusten Aufbau. Bürstenkopf und Saugbalken sind aus langlebigem Aluminium-Druckguss gefertigt – für eine hervorragende Absaugung auch auf strukturierten Flächen und in engen Kurven. Der R 55-Bürstenkopf sorgt zuverlässig für beste Reinigungsergebnisse und saubere Böden. Eine 115 Ah starke AGM-Batterie treibt die Nachläufermaschine an und ermöglicht eine lange Betriebsdauer. Das kompakte Design des Walk-behind-Geräts sorgt für eine bessere Übersicht und Wendigkeit besonders in engen Bereichen. Der Radantrieb erleichtert die Bedienung und mindert dabei körperliche Anstrengung. Ein neues Dosiersystem DOSE hilft zusätzlich bei der exakten Reinigungsmitteldosierung – spart Kosten und schont Ressourcen. Die Auto-Rinse-Funktion ermöglicht eine kontaktfreie Reinigung des Schmutzwassertanks, das Auto-Fill-System ein einfaches Befüllen des Frischwassertanks mit automatischem Wasserstopp. Frischwasser lässt sich durch den Universalfüllschlauch an jedem Wasserhahn problemlos nachfüllen. Mithilfe der App „Machine connect“ lassen sich zudem erweiterte Einstellungen und Informationen ganz einfach per Smartphone steuern.
Merkmale und Vorteile
Äußerst kompakte MaschineGute Übersicht und wendige Manövrierbarkeit. Einfaches Handling, sicher und robust gegen Beschädigungen.
Connectivity/Smartphone-App „Machine connect“Erweiterter Funktions- und Informationsumfang. Ressourcenüberwachung, Steigerung der Produktivität, informative Animationen zur Wartung und Fehlerbehebung. Einstellen von Parametern, Editieren der KIK-Berechtigungen.
Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium-DruckgussRobuste und unempfindliche Komponenten. Weniger Maschinenausfallzeiten und höhere Produktivität bei geringeren Kosten.
Parabolischer Saugbalken mit Linatex-Sauglippen
- Perfekte Absaugung, auch auf strukturierten Untergründen und in engen Kurven.
- Weniger Rutschgefahr und weniger manuelle Nacharbeit.
Doppelwalziger Bürstenkopf R 55
- Hoher Anpressdruck und Bürstendrehzahl.
- Hervorragendes Reinigungsergebnis, auch bei der Grundreinigung und auf strukturierten Böden.
- Integrierte Vorkehrfunktion.
Eco!Flow-System
- Ermöglicht geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung.
- Konstant gleichbleibend gute Reinigungsergebnisse, auch in Kurven.
Neues integriertes Reinigungsmittel-Dosiersystem „DOSE“
- Exakte Reinigungsmitteldosierung.
- Gleichbleibend gutes Reinigungsergebnis und effiziente Kostenersparnis.
- Kontaktloser Wechsel von Reinigungsmitteln durch Closed-Loop-System.
Tankspülsystem Auto-Rinse
- Kontaktlose Reinigung des Schmutzwassertanks.
- Kein Verspritzen.
Frischwasser-Füllsystem Auto-Fill
- Einfache und schnelle Frischwassertankbefüllung.
- Zeitersparnis im Reinigungsprozess, kein Überlaufen dank automatischem Stopp.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Fahrmotor
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|550
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|850
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|50 / 50
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|max. 3300
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|1980
|Batterietyp
|Wartungsfrei
|Batterie (V/Ah)
|24 / 115
|Batterielaufzeit (h)
|max. 2.5
|Batterieladezeit (h)
|ca. 10
|Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
|100 - 240
|Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
|50 - 60
|Fahrgeschwindigkeit (km/h)
|max. 6
|Bürstendrehzahl (U/min)
|965
|Bürstenanpressdruck (kg/g/cm²)
|15.5 / 63
|Gangwendebreite (mm)
|1400
|Wasserverbrauch (l/min)
|max. 2.6
|Schalldruckpegel (dB(A))
|65
|Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
|235
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|175
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1284 x 663 x 1082
Lieferumfang
- Walzenbürste: 2 Stück
- Batterie
- Ladegerät
- Saugbalken, gebogen
- Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken
- Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System
Ausstattung
- Fact
- DOSE
- Kehrfunktion
- Kraftvoller Fahrantrieb
- 2-Tank-System
- Patentiertes Tankspülsystem
- Frischwasserstandsanzeige: Über Wasserdruck
- Bedienung per App
- Auto-Fill
- Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %
- Typ Sauglippen: Linatex®
- Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung
- Kärcher Farb- und Bedienkonzept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
- Extrem ruhiger Walzenbürstenkopf für lärmsensible Bereiche
- Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
- Easy Operation Bedienwahlschalter
Videos
Anwendungsgebiete
- Ideal geeignet zur Gebäudereinigung, im Einzelhandel oder in öffentlichen Gebäuden
- Zur Bodenreinigung in Kantinen, Schulen und Krankenhäusern
- Zur Unterhalts- und Zwischenreinigung, z. B. in öffentlichen Gebäuden