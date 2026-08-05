Die kompakte Scheuersaugmaschine B 50 W Bp überzeugt durch ihren äußerst robusten Aufbau. Bürstenkopf und Saugbalken sind aus langlebigem Aluminium-Druckguss gefertigt – für eine hervorragende Absaugung auch auf strukturierten Untergründen und in engen Kurven. Der Einscheibenbürstenkopf D 51 sorgt zuverlässig für beste Reinigungsergebnisse sowie eine leise Unterhalts- oder Zwischenreinigung. Ein 90 Ah starker Lithium-Ionen-Akku ermöglicht eine lange Betriebsdauer der Nachläufermaschine. Dank Schnellladefunktion werden unnötige Ladezeiten verkürzt und lange Standzeiten reduziert. Das kompakte Design sorgt für eine bessere Übersicht und Wendigkeit. Der Radantrieb erleichtert die Bedienung und mindert dabei körperliche Anstrengung. Ein neues Dosiersystem DOSE hilft zusätzlich bei der exakten Reinigungsmitteldosierung – das spart Kosten und Ressourcen. Die Auto-Rinse-Funktion ermöglicht eine kontaktfreie Schmutzwassertankreinigung. Universalschlauch und Auto-Fill-System helfen beim einfachen Befüllen des Frischwassertanks mit Stopp-Funktion an jedem Wasserhahn. Dank der App „Machine Connect“ lassen sich zudem erweiterte Einstellungen und Informationen bequem per Smartphone aufrufen.