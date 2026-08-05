Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Kompakte Scheuersaugmaschine B 50 W Bp zur Bodennassreinigung. Mit Aluminium-Saugbalken, 90-Ah-Li-Ion-Akku, Schnellladefunktion, Dosiersystem, R 55-Bürstenkopf und Auto-Fill/Auto-Rinse.
Die kompakte Scheuersaugmaschine B 50 W Bp überzeugt durch ihren äußerst robusten Aufbau. Bürstenkopf und Saugbalken sind aus langlebigem Aluminium-Druckguss gefertigt – für eine hervorragende Absaugung auch auf strukturierten Untergründen und in engen Kurven. Der R 55-Bürstenkopf sorgt zuverlässig für beste Reinigungsergebnisse und saubere Böden. Ein 90 Ah starker Lithium-Ionen-Akku treibt die Nachläufermaschine an und ermöglicht eine lange Betriebsdauer. Dank Schnellladefunktion werden unnötige Ladezeiten verkürzt und lange Standzeiten reduziert. Das kompakte Design der Walk-behind-Maschine sorgt für eine bessere Übersicht und Wendigkeit. Der Radantrieb erleichtert die Bedienung und mindert dabei körperliche Anstrengung. Ein neues Dosiersystem DOSE hilft zusätzlich bei der exakten Reinigungsmitteldosierung – das spart Kosten und schont Ressourcen. Die Auto-Rinse-Funktion ermöglicht eine kontaktfreie Schmutzwassertankreinigung. Universalschlauch und Auto-Fill-System helfen beim einfachen Befüllen des Frischwassertanks mit Stopp-Funktion an jedem Wasserhahn. Dank der App „Machine connect“ lassen sich zudem erweiterte Einstellungen und Informationen bequem per Smartphone aufrufen.
Merkmale und Vorteile
50-A-Schnellladegerät für Lithium-Ionen-Akkus
- Vollaufladung in nur 2 Stunden.
- Maschine ist immer einsatzbereit für höchste Produktivität und Flexibilität.
Connectivity/Smartphone-App „Machine connect“
- Erweiterter Funktions- und Informationsumfang.
- Ressourcenüberwachung, Steigerung der Produktivität, informative Animationen zur Wartung und Fehlerbehebung.
- Einstellen von Parametern, Editieren der KIK-Berechtigungen.
Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium-Druckguss
- Robuste und unempfindliche Komponenten.
- Weniger Maschinenausfallzeiten und höhere Produktivität bei geringeren Kosten.
Parabolischer Saugbalken mit Linatex-Sauglippen
- Perfekte Absaugung, auch auf strukturierten Untergründen und in engen Kurven.
- Weniger Rutschgefahr und weniger manuelle Nacharbeit.
Doppelwalziger Bürstenkopf R 55
- Hoher Anpressdruck und Bürstendrehzahl.
- Hervorragendes Reinigungsergebnis, auch bei der Grundreinigung und auf strukturierten Böden.
- Integrierte Vorkehrfunktion.
Eco!Flow-System
- Ermöglicht geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung.
- Konstant gleichbleibend gute Reinigungsergebnisse, auch in Kurven.
Neues integriertes Reinigungsmittel-Dosiersystem „DOSE“
- Exakte Reinigungsmitteldosierung.
- Gleichbleibend gutes Reinigungsergebnis und effiziente Kostenersparnis.
- Kontaktloser Wechsel von Reinigungsmitteln durch Closed-Loop-System.
Tankspülsystem Auto-Rinse
- Kontaktlose Reinigung des Schmutzwassertanks.
- Kein Verspritzen.
Frischwasser-Füllsystem Auto-Fill
- Einfache und schnelle Frischwassertankbefüllung.
- Zeitersparnis im Reinigungsprozess, kein Überlaufen dank automatischem Stopp.
Lithium-Ionen-Batterie mit 90 Ah Leistung
- Lebensdauer bis zu 4-mal so lang im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.
- Kurz- und Zwischenladen ohne Batterieschädigung möglich.
- Seltenere Batteriewechsel, reduzierte Kosten, geringere Ausfallzeiten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Fahrmotor
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|550
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|850
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|50 / 50
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|max. 3300
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|1980
|Batterietyp
|Li-Ion
|Batterie (V/Ah)
|25.6 / 90
|Batterielaufzeit (h)
|max. 2
|Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
|100 - 240
|Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
|50 - 60
|Fahrgeschwindigkeit (km/h)
|max. 6
|Bürstendrehzahl (U/min)
|965
|Bürstenanpressdruck (kg/g/cm²)
|15.5 / 63
|Gangwendebreite (mm)
|1400
|Wasserverbrauch (l/min)
|max. 2.6
|Schalldruckpegel (dB(A))
|65
|Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
|235
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|163.7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1284 x 663 x 1082
Lieferumfang
- Walzenbürste: 2 Stück
- Batterie
- Batterie und Einbauladegerät inkl.
- Schnellladegerät
- Saugbalken, gebogen
- Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken
- Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System
Ausstattung
- Fact
- DOSE
- Kehrfunktion
- Kraftvoller Fahrantrieb
- 2-Tank-System
- Patentiertes Tankspülsystem
- Frischwasserstandsanzeige: Über Wasserdruck
- Bedienung per App
- Auto-Fill
- Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %
- Typ Sauglippen: Linatex®
- Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung
- Kärcher Farb- und Bedienkonzept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
- Extrem ruhiger Walzenbürstenkopf für lärmsensible Bereiche
- Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
- Easy Operation Bedienwahlschalter
Videos
Anwendungsgebiete
- Ideal geeignet zur Gebäudereinigung, im Einzelhandel oder in öffentlichen Gebäuden
- Zur Bodenreinigung in Kantinen, Schulen und Krankenhäusern
- Zur Unterhalts- und Zwischenreinigung, z. B. in öffentlichen Gebäuden