Die kompakte Scheuersaugmaschine B 50 W Bp überzeugt durch ihren äußerst robusten Aufbau. Bürstenkopf und Saugbalken sind aus langlebigem Aluminium-Druckguss gefertigt – für eine hervorragende Absaugung auch auf strukturierten Untergründen und in engen Kurven. Der R 55-Bürstenkopf sorgt zuverlässig für beste Reinigungsergebnisse und saubere Böden. Ein 90 Ah starker Lithium-Ionen-Akku treibt die Nachläufermaschine an und ermöglicht eine lange Betriebsdauer. Dank Schnellladefunktion werden unnötige Ladezeiten verkürzt und lange Standzeiten reduziert. Das kompakte Design der Walk-behind-Maschine sorgt für eine bessere Übersicht und Wendigkeit. Der Radantrieb erleichtert die Bedienung und mindert dabei körperliche Anstrengung. Ein neues Dosiersystem DOSE hilft zusätzlich bei der exakten Reinigungsmitteldosierung – das spart Kosten und schont Ressourcen. Die Auto-Rinse-Funktion ermöglicht eine kontaktfreie Schmutzwassertankreinigung. Universalschlauch und Auto-Fill-System helfen beim einfachen Befüllen des Frischwassertanks mit Stopp-Funktion an jedem Wasserhahn. Dank der App „Machine connect“ lassen sich zudem erweiterte Einstellungen und Informationen bequem per Smartphone aufrufen.