Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill

Kompakte Scheuersaugmaschine B 50 W Bp zur Bodennassreinigung. Mit Aluminium-Saugbalken, 90-Ah-Li-Ion-Akku, Schnellladefunktion, Dosiersystem, R 55-Bürstenkopf und Auto-Fill/Auto-Rinse.

Die kompakte Scheuersaugmaschine B 50 W Bp überzeugt durch ihren äußerst robusten Aufbau. Bürstenkopf und Saugbalken sind aus langlebigem Aluminium-Druckguss gefertigt – für eine hervorragende Absaugung auch auf strukturierten Untergründen und in engen Kurven. Der R 55-Bürstenkopf sorgt zuverlässig für beste Reinigungsergebnisse und saubere Böden. Ein 90 Ah starker Lithium-Ionen-Akku treibt die Nachläufermaschine an und ermöglicht eine lange Betriebsdauer. Dank Schnellladefunktion werden unnötige Ladezeiten verkürzt und lange Standzeiten reduziert. Das kompakte Design der Walk-behind-Maschine sorgt für eine bessere Übersicht und Wendigkeit. Der Radantrieb erleichtert die Bedienung und mindert dabei körperliche Anstrengung. Ein neues Dosiersystem DOSE hilft zusätzlich bei der exakten Reinigungsmitteldosierung – das spart Kosten und schont Ressourcen. Die Auto-Rinse-Funktion ermöglicht eine kontaktfreie Schmutzwassertankreinigung. Universalschlauch und Auto-Fill-System helfen beim einfachen Befüllen des Frischwassertanks mit Stopp-Funktion an jedem Wasserhahn. Dank der App „Machine connect“ lassen sich zudem erweiterte Einstellungen und Informationen bequem per Smartphone aufrufen.

Merkmale und Vorteile
50-A-Schnellladegerät für Lithium-Ionen-Akkus
  • Vollaufladung in nur 2 Stunden.
  • Maschine ist immer einsatzbereit für höchste Produktivität und Flexibilität.
Connectivity/Smartphone-App „Machine connect“
  • Erweiterter Funktions- und Informationsumfang.
  • Ressourcenüberwachung, Steigerung der Produktivität, informative Animationen zur Wartung und Fehlerbehebung.
  • Einstellen von Parametern, Editieren der KIK-Berechtigungen.
Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium-Druckguss
  • Robuste und unempfindliche Komponenten.
  • Weniger Maschinenausfallzeiten und höhere Produktivität bei geringeren Kosten.
Parabolischer Saugbalken mit Linatex-Sauglippen
  • Perfekte Absaugung, auch auf strukturierten Untergründen und in engen Kurven.
  • Weniger Rutschgefahr und weniger manuelle Nacharbeit.
Doppelwalziger Bürstenkopf R 55
  • Hoher Anpressdruck und Bürstendrehzahl.
  • Hervorragendes Reinigungsergebnis, auch bei der Grundreinigung und auf strukturierten Böden.
  • Integrierte Vorkehrfunktion.
Eco!Flow-System
  • Ermöglicht geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung.
  • Konstant gleichbleibend gute Reinigungsergebnisse, auch in Kurven.
Neues integriertes Reinigungsmittel-Dosiersystem „DOSE“
  • Exakte Reinigungsmitteldosierung.
  • Gleichbleibend gutes Reinigungsergebnis und effiziente Kostenersparnis.
  • Kontaktloser Wechsel von Reinigungsmitteln durch Closed-Loop-System.
Tankspülsystem Auto-Rinse
  • Kontaktlose Reinigung des Schmutzwassertanks.
  • Kein Verspritzen.
Frischwasser-Füllsystem Auto-Fill
  • Einfache und schnelle Frischwassertankbefüllung.
  • Zeitersparnis im Reinigungsprozess, kein Überlaufen dank automatischem Stopp.
Lithium-Ionen-Batterie mit 90 Ah Leistung
  • Lebensdauer bis zu 4-mal so lang im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.
  • Kurz- und Zwischenladen ohne Batterieschädigung möglich.
  • Seltenere Batteriewechsel, reduzierte Kosten, geringere Ausfallzeiten.
Spezifikationen

Technische Daten

Antriebsart Batterie
Fahrantrieb Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm) 550
Arbeitsbreite Saugen (mm) 850
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l) 50 / 50
Flächenleistung theoretisch (m²/h) max. 3300
Flächenleistung praktisch (m²/h) 1980
Batterietyp Li-Ion
Batterie (V/Ah) 25.6 / 90
Batterielaufzeit (h) max. 2
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V) 100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz) 50 - 60
Fahrgeschwindigkeit (km/h) max. 6
Bürstendrehzahl (U/min) 965
Bürstenanpressdruck (kg/g/cm²) 15.5 / 63
Gangwendebreite (mm) 1400
Wasserverbrauch (l/min) max. 2.6
Schalldruckpegel (dB(A)) 65
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 235
Gewicht ohne Zubehör (kg) 163.7
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1284 x 663 x 1082

Lieferumfang

  • Walzenbürste: 2 Stück
  • Batterie
  • Batterie und Einbauladegerät inkl.
  • Schnellladegerät
  • Saugbalken, gebogen
  • Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken
  • Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System

Ausstattung

  • Fact
  • DOSE
  • Kehrfunktion
  • Kraftvoller Fahrantrieb
  • 2-Tank-System
  • Patentiertes Tankspülsystem
  • Frischwasserstandsanzeige: Über Wasserdruck
  • Bedienung per App
  • Auto-Fill
  • Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %
  • Typ Sauglippen: Linatex®
  • Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung
  • Kärcher Farb- und Bedienkonzept
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
  • Extrem ruhiger Walzenbürstenkopf für lärmsensible Bereiche
  • Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
  • Easy Operation Bedienwahlschalter
Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
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Anwendungsgebiete
  • Ideal geeignet zur Gebäudereinigung, im Einzelhandel oder in öffentlichen Gebäuden
  • Zur Bodenreinigung in Kantinen, Schulen und Krankenhäusern
  • Zur Unterhalts- und Zwischenreinigung, z. B. in öffentlichen Gebäuden
Zubehör
Reinigungsmittel