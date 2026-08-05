Das kompakte Design dieser Scheuersaugmaschine bietet eine verbesserte Übersicht und Manövrierbarkeit. Sie überzeugt durch einen stabilen Aufbau mit langlebigem Metall-Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium-Druckguss, was eine ausgezeichnete Absaugung auch auf strukturierten Untergründen und in engen Kurven ermöglicht. Erweiterte Möglichkeiten zur Einstellung und Information ganz einfach per Smartphone. Mit dem Universalfüllschlauch kann an jedem Wasserhahn problemlos Frischwasser nachgefüllt werden. Der Orbitalbürstenkopf O51 ist vibrationsarm und gewährleistet bei der Unterhalts- und Grundreinigung beste Ergebnisse. Durch den bis zu 25 Prozent geringeren Wasserverbrauch im Vergleich zu gängigen Scheibenbürstenköpfen oder die Möglichkeit zur chemiefreien Reinigung ist das Gerät führend in Bezug auf Ressourcenschonung. Der Lithium-Ionen-Akku mit einer Leistung von 90 Ah sorgt für eine lange Betriebsdauer. Mit dem neuen DOSE-System kann das Reinigungsmittel exakt dosiert werden, die Auto-Rinse-Funktion ermöglicht die kontaktfreie Reinigung des Schmutzwassertanks und das Auto-Fill-System das einfache Befüllen des Frischwassertanks mit Auto-Stopp-Funktion.