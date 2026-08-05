Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 90Ah Li+O51+Dose+Rinse+AF
Kompakt und robust: Scheuersaugmaschine B 50 W Bp mit Aluminiumkomponenten und 90-Ah-Li-Ion-Akku. Außerdem mit DOSE-System, Tankreinigung, Auto-Fill und O51-Orbitalbürstenkopf ausgestattet.
Das kompakte Design dieser Scheuersaugmaschine bietet eine verbesserte Übersicht und Manövrierbarkeit. Sie überzeugt durch einen stabilen Aufbau mit langlebigem Metall-Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium-Druckguss, was eine ausgezeichnete Absaugung auch auf strukturierten Untergründen und in engen Kurven ermöglicht. Erweiterte Möglichkeiten zur Einstellung und Information ganz einfach per Smartphone. Mit dem Universalfüllschlauch kann an jedem Wasserhahn problemlos Frischwasser nachgefüllt werden. Der Orbitalbürstenkopf O51 ist vibrationsarm und gewährleistet bei der Unterhalts- und Grundreinigung beste Ergebnisse. Durch den bis zu 25 Prozent geringeren Wasserverbrauch im Vergleich zu gängigen Scheibenbürstenköpfen oder die Möglichkeit zur chemiefreien Reinigung ist das Gerät führend in Bezug auf Ressourcenschonung. Der Lithium-Ionen-Akku mit einer Leistung von 90 Ah sorgt für eine lange Betriebsdauer. Mit dem neuen DOSE-System kann das Reinigungsmittel exakt dosiert werden, die Auto-Rinse-Funktion ermöglicht die kontaktfreie Reinigung des Schmutzwassertanks und das Auto-Fill-System das einfache Befüllen des Frischwassertanks mit Auto-Stopp-Funktion.
Merkmale und Vorteile
Äußerst kompakte Maschine
- Gute Übersicht und wendige Manövrierbarkeit.
- Einfaches Handling, sicher und robust gegen Beschädigungen.
Connectivity/Smartphone-App „Machine connect“
- Ressourcenüberwachung, Steigerung der Produktivität, informative Animationen zur Wartung und Fehlerbehebung.
- Einstellen von Parametern, Editieren der KIK-Berechtigungen.
Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium-Druckguss
- Robuste und unempfindliche Komponenten.
Parabolischer Saugbalken mit Linatex-Sauglippen
- Perfekte Absaugung, auch auf strukturierten Untergründen und in engen Kurven.
- Weniger Rutschgefahr und weniger manuelle Nacharbeit.
Einscheibiger O51-Orbitalbürstenkopf
- Hervorragende mechanische Reinigungsleistung.
- Bis zu 40 % reduzierte Reinigungszeit/25 % reduzierter Wasserverbrauch im Vergleich zu Scheibenbürstenköpfen.
- Chemiefreie Reinigung/Stripping.
Eco!Flow-System
- Ermöglicht geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung.
- Konstant gleichbleibend gute Reinigungsergebnisse, auch in Kurven.
Neues integriertes Reinigungsmittel-Dosiersystem „DOSE“
- Exakte Reinigungsmitteldosierung.
- Gleichbleibend gutes Reinigungsergebnis und effiziente Kostenersparnis.
- Kontaktloser Wechsel von Reinigungsmitteln durch Closed-Loop-System.
Tankspülsystem Auto-Rinse
- Kontaktlose Reinigung des Schmutzwassertanks.
- Kein Verspritzen.
Frischwasser-Füllsystem Auto-Fill
- Einfache und schnelle Frischwassertankbefüllung.
- Zeitersparnis im Reinigungsprozess, kein Überlaufen dank automatischem Stopp.
Lithium-Ionen-Batterie mit 90 Ah Leistung
- Lebensdauer bis zu 4-mal so lang im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.
- Kurz- und Zwischenladen ohne Batterieschädigung möglich.
- Seltenere Batteriewechsel, reduzierte Kosten, geringere Ausfallzeiten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Fahrmotor
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|510
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|850
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|50 / 50
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|max. 3060
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|1840
|Batterietyp
|Li-Ion
|Batterie (V/Ah)
|25.6 / 90
|Batterielaufzeit (h)
|max. 2.5
|Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
|100 - 240
|Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
|50 - 60
|Fahrgeschwindigkeit (km/h)
|max. 6
|Bürstendrehzahl (U/min)
|20
|Bürstenanpressdruck (kg)
|36
|Gangwendebreite (mm)
|1400
|Wasserverbrauch (l/min)
|max. 2.5
|Schalldruckpegel (dB(A))
|65
|Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
|245
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|179
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1380 x 610 x 1082
Lieferumfang
- Batterie
- Ladegerät
- Saugbalken, gebogen
- Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken
- Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System
Ausstattung
- DOSE
- Kraftvoller Fahrantrieb
- 2-Tank-System
- Patentiertes Tankspülsystem
- Frischwasserstandsanzeige: Über Wasserdruck
- Orbitaler Bürstenkopf
- Bedienung per App
- Auto-Fill
- Typ Sauglippen: Linatex®
- Kärcher Farb- und Bedienkonzept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
- Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
- Easy Operation Bedienwahlschalter
Videos
Anwendungsgebiete
- Ideal geeignet zur Gebäudereinigung, im Einzelhandel oder in öffentlichen Gebäuden
- Zur Bodenreinigung in Kantinen, Schulen und Krankenhäusern
- Zur Unterhalts- und Zwischenreinigung, z. B. in öffentlichen Gebäuden