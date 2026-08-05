Robust, kompakt, vielseitig und benutzerfreundlich: Unsere batteriebetriebene Nachläufer-Scheuersaugmaschine BD 50/55 W Classic Pack weiß bei der Unterhaltsreinigung an den unterschiedlichsten Orten zu überzeugen. Ob im Einzelhandel oder in der Industrie: Der Scheibenbürstenkopf mit 51 Zentimeter Arbeitsbreite und 27 Kilogramm Anpressdruck, die beiden großzügigen 55-Liter-Tanks sowie der 850 Millimeter breite Saugbalken sorgen für beste Reinigungsergebnisse. Scheibenbürstenkopf und Saugbalken sind dabei aus hochwertigem Aluminium für eine besonders lange Lebensdauer gefertigt. Die sehr gute Sicht auf die zu reinigende Fläche, der integrierte Fahrantrieb und das komfortable Vierradsystem unterstreichen die hohe Benutzerfreundlichkeit der BD 50/55 W Classic Pack eindrücklich. Ausgerüstet ist die BD 50/55 W Classic Pack mit einer ausdauernden Gel-Batterie mit 76 Ah Kapazität, die über ein mitgeliefertes, externes Ladegerät wiederaufgeladen wird.