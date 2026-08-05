Scheuersaugmaschine BD 50/55 W Classic Bp Pack 76Ah
Ein Scheibenbürstenkopf mit 51 cm Arbeitsbreite und 55-l-Tanks ermöglichen mit der vielseitigen Nachläufer-Scheuersaugmaschine BD 50/55 W Classic Pack Flächenleistungen von 2.000 m²/h.
Robust, kompakt, vielseitig und benutzerfreundlich: Unsere batteriebetriebene Nachläufer-Scheuersaugmaschine BD 50/55 W Classic Pack weiß bei der Unterhaltsreinigung an den unterschiedlichsten Orten zu überzeugen. Ob im Einzelhandel oder in der Industrie: Der Scheibenbürstenkopf mit 51 Zentimeter Arbeitsbreite und 27 Kilogramm Anpressdruck, die beiden großzügigen 55-Liter-Tanks sowie der 850 Millimeter breite Saugbalken sorgen für beste Reinigungsergebnisse. Scheibenbürstenkopf und Saugbalken sind dabei aus hochwertigem Aluminium für eine besonders lange Lebensdauer gefertigt. Die sehr gute Sicht auf die zu reinigende Fläche, der integrierte Fahrantrieb und das komfortable Vierradsystem unterstreichen die hohe Benutzerfreundlichkeit der BD 50/55 W Classic Pack eindrücklich. Ausgerüstet ist die BD 50/55 W Classic Pack mit einer ausdauernden Gel-Batterie mit 76 Ah Kapazität, die über ein mitgeliefertes, externes Ladegerät wiederaufgeladen wird.
Merkmale und Vorteile
Anhebbarer Aluminium-BürstenkopfFür sehr gute Reinigungsleistungen. Sehr robuste Ausführung. Hochwertiges Material für eine lange Lebensdauer.
Vierradsystem mit ZweiradantriebSehr einfach zu transportieren. Erhöht die Benutzerfreundlichkeit und verringert den Kraftaufwand deutlich. Ideal für lange, ermüdungsfreie Arbeitseinsätze.
Selbsterklärende BedienungEinfaches Starten. Reduziert den Schulungsbedarf und verkürzt Einlernphasen. Fehlbedienungen sind dank des selbsterklärenden Konzepts nahezu ausgeschlossen.
Standardmäßig gebogener Saugbalken
- Schnelle Trocknung dank des reduzierten Restwassers auf den gereinigten Flächen.
- Verringert die Rutschgefahr auf frisch gereinigten Flächen.
- Erhöht Saugleistung und Sicherheit.
Ergonomisches Design
- Für Bediener unterschiedlicher Körpergröße.
- Erhöht den Bedienkomfort.
- Sorgt für eine höhere Produktivität bei Reinigungseinsätzen.
Robustes Standardfahrgestell
- Hohe Qualität verhindert Verformungen.
- Erhöht die Zuverlässigkeit.
- Senkt den Wartungsaufwand und die -kosten.
Einzigartiges Design des Saugsystems
- Einfach auszuführende Wartungsarbeiten.
- Verringert das Arbeitsgeräusch.
- Erhöht die Benutzerfreundlichkeit.
Separates Schmutzwassertanksystem
- Besonders einfache Reinigung.
- Erhöht die Hygiene.
Frischwasserkappe mit Reinigungsmitteldosierung
- Zum bequemen und präzisen Dosieren von Reinigungsmitteln.
- Senkt den Reinigungsmittelverbrauch und die Kosten.
Praktische Home-Base
- Zur Mitnahme vielfältiger Zubehörteile.
- Utensilien zur manuellen Reinigung sind stets in unmittelbarer Reichweite.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Fahrmotor
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|510
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|850
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|55 / 55
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|max. 2550
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|1530
|Batterietyp
|Wartungsfrei
|Batterie (V/Ah)
|24 / 76
|Batterielaufzeit (h)
|max. 2
|Batterieladezeit (h)
|ca. 8.7
|Fahrgeschwindigkeit (km/h)
|max. 6
|Bürstendrehzahl (U/min)
|180
|Bürstenanpressdruck (kg)
|27
|Gangwendebreite (mm)
|1400
|Wasserverbrauch (l/min)
|max. 2.6
|Schalldruckpegel (dB(A))
|65.2
|Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
|240
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|152
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Lieferumfang
- Scheibenbürste: 1 Stück
- Batterie und Ladegerät inkl.
- Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken
Ausstattung
- Kraftvoller Fahrantrieb
- 2-Tank-System
- Typ Sauglippen: Linatex®
- Kärcher Farb- und Bedienkonzept
- Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
Videos
Anwendungsgebiete
- Ideal für Gebäudereiniger zum Einsatz in öffentlichen Gebäuden oder Büros.
- Für Einsätze im Hotel- und Gaststättengewerbe, Einzelhandel und Autohäusern
- Zur Reinigung im Gesundheitswesen, im Transportgewerbe und in der Industrie