Einscheibenmaschine BDS 43/Orbital C Spray

Die neue Orbital-Einscheibenmaschine BDS 43 / Orbital C Spray eignet sich für viele Anwendungen in der Gebäudereinigung. Dank integrierter Sprühdüsen auch zur gründlichen Teppichreinigung.

Mit einer Arbeitsbreite von 43 Zentimetern und einem großen Anwendungsspektrum ist unsere neue Orbital-Einscheibenmaschine BDS 43 / Orbital C Spray prädestiniert für den Bereich der Gebäudereinigung. Das Gerät kombiniert Orbital- und Drehbewegungen zu einer konstanten Vibration und erhöht die Reinigungseffizienz damit auf ein Maximum. Dazu ist die Maschine speziell zur Teppichreinigung mit Sprühdüsen ausgerüstet, die exakt die benötigte Menge Reinigungslösung auf großen Flächen verteilen und neben hervorragenden Reinigungsergebnissen auch kurze Trocknungszeiten ermöglichen. Begleitender Effekt der Orbitalbewegung: Die robuste Maschine ist besonders laufruhig und stabil, was ein hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit und ermüdungsfreies Arbeiten garantiert – ob beim Schrubben, Entschichten, Polieren oder Kristallisieren.

Merkmale und Vorteile
Einscheibenmaschine BDS 43/Orbital C Spray: Intuitive und einfache Bedienung
Intuitive und einfache Bedienung
Bequeme und einfache Handhabung. Sehr gute Balance und Laufruhe. Hilft, Fehlbedienungen zu vermeiden.
Einscheibenmaschine BDS 43/Orbital C Spray: Reverse-Handle-Modus
Reverse-Handle-Modus
Erhöht den Bürstendruck von 38 auf bis zu 55 Kilogramm. Hohe Reinigungseffizienz auch unter erschwerten Bedingungen. Einfaches Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen.
Einscheibenmaschine BDS 43/Orbital C Spray: Integrierte, einstellbare Sprühdüsen
Integrierte, einstellbare Sprühdüsen
Für einen exakten Wasserfluss und eine hohe Flächenleistung. Sehr gutes Reinigungsergebnis und kurze Trocknungszeiten.
Roto-Orbital-Bewegung
  • Hervorragendes Schrubbergebnis bei um bis zu 50 % reduzierter Reinigungszeit.
  • Hervorragende Reinigungsergebnisse auf allen Bodentypen.
  • Reduzierte Reinigungs- und Schulungskosten.
90°-Kippkopf
  • Erlaubt einen einfachen und schnellen Wechsel des Pads.
  • Erhöht den Komfort, vermeidet nasse Pads auf Böden.
Leistungsstarker Motor
  • Sehr robuste und langlebige Ausführung.
  • Kraftvoll bei vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.
  • Geringe Betriebs- und Servicekosten.
Spezifikationen

Technische Daten

Antriebsart Netzbetrieb
Arbeitsbreite Bürsten (mm) 430
Arbeitshöhe (mm) 100
Tank Frischwasser (l) 12
Bürstendrehzahl (U/min) 60
Bürstenanpressdruck (kg) 38 - 55
Oszillationen (O/min) 1500
Schalldruckpegel (dB(A)) 59
Spannung (V) 220 - 240
Frequenz (Hz) 50
Farbe Anthrazit
Gewicht (mit Zubehör) (kg) 54.5
Abmessungen (L × B × H) (mm) 430 x 520 x 1070

Lieferumfang

  • Tank: 12 l
  • Treibteller

Ausstattung

  • Netzbetrieb

Videos

Anwendungsgebiete
  • Ideal geeignet für Büros, Produktionsstätten, Einzelhandel, Hotels, Kantinen, Krankenhäuser oder Schulen
Zubehör
Reinigungsmittel
BDS 43/Orbital C Spray Ersatzteile

Kärcher Original-Ersatzteile

Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.

Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).

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