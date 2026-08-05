Einscheibenmaschine BDS 43/Orbital C Spray
Die neue Orbital-Einscheibenmaschine BDS 43 / Orbital C Spray eignet sich für viele Anwendungen in der Gebäudereinigung. Dank integrierter Sprühdüsen auch zur gründlichen Teppichreinigung.
Mit einer Arbeitsbreite von 43 Zentimetern und einem großen Anwendungsspektrum ist unsere neue Orbital-Einscheibenmaschine BDS 43 / Orbital C Spray prädestiniert für den Bereich der Gebäudereinigung. Das Gerät kombiniert Orbital- und Drehbewegungen zu einer konstanten Vibration und erhöht die Reinigungseffizienz damit auf ein Maximum. Dazu ist die Maschine speziell zur Teppichreinigung mit Sprühdüsen ausgerüstet, die exakt die benötigte Menge Reinigungslösung auf großen Flächen verteilen und neben hervorragenden Reinigungsergebnissen auch kurze Trocknungszeiten ermöglichen. Begleitender Effekt der Orbitalbewegung: Die robuste Maschine ist besonders laufruhig und stabil, was ein hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit und ermüdungsfreies Arbeiten garantiert – ob beim Schrubben, Entschichten, Polieren oder Kristallisieren.
Merkmale und Vorteile
Intuitive und einfache BedienungBequeme und einfache Handhabung. Sehr gute Balance und Laufruhe. Hilft, Fehlbedienungen zu vermeiden.
Reverse-Handle-ModusErhöht den Bürstendruck von 38 auf bis zu 55 Kilogramm. Hohe Reinigungseffizienz auch unter erschwerten Bedingungen. Einfaches Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen.
Integrierte, einstellbare SprühdüsenFür einen exakten Wasserfluss und eine hohe Flächenleistung. Sehr gutes Reinigungsergebnis und kurze Trocknungszeiten.
Roto-Orbital-Bewegung
- Hervorragendes Schrubbergebnis bei um bis zu 50 % reduzierter Reinigungszeit.
- Hervorragende Reinigungsergebnisse auf allen Bodentypen.
- Reduzierte Reinigungs- und Schulungskosten.
90°-Kippkopf
- Erlaubt einen einfachen und schnellen Wechsel des Pads.
- Erhöht den Komfort, vermeidet nasse Pads auf Böden.
Leistungsstarker Motor
- Sehr robuste und langlebige Ausführung.
- Kraftvoll bei vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.
- Geringe Betriebs- und Servicekosten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Netzbetrieb
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|430
|Arbeitshöhe (mm)
|100
|Tank Frischwasser (l)
|12
|Bürstendrehzahl (U/min)
|60
|Bürstenanpressdruck (kg)
|38 - 55
|Oszillationen (O/min)
|1500
|Schalldruckpegel (dB(A))
|59
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|54.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|430 x 520 x 1070
Lieferumfang
- Tank: 12 l
- Treibteller
Ausstattung
- Netzbetrieb
Videos
Anwendungsgebiete
- Ideal geeignet für Büros, Produktionsstätten, Einzelhandel, Hotels, Kantinen, Krankenhäuser oder Schulen
Zubehör
Reinigungsmittel
BDS 43/Orbital C Spray Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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