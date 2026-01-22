WEITERE REINIGUNGSLÖSUNGEN
Ob Einscheiben- und Poliermaschinen zur Hartbodenpflege oder Lösungen für ganz besonders anspruchsvolle Reinigungsaufgaben, wie auf Stufen oder Rolltreppen: unsere weiteren Reinigungslösungen.
Wählen Sie die gewünschte Produktgruppe aus:
Einscheibenmaschinen
Egal ob Hartflächen oder textile Bodenbeläge: Bei Kärcher finden Sie garantiert die passende Einscheibenmaschine. Wir führen Geräte für alle Spezial- und Allround-Einsätze.
Poliermaschinen
Wenn Schuhsohlen Spuren hinterlassen: Kärcher Polierautomaten bringen Böden schnell wieder zum Glänzen. Dank Batteriebetrieb auch während des Publikumsverkehrs einsetzbar.
Treppen-/Rolltreppenreiniger
Blitzschnell blitzblank: Treppen- und Rolltreppenreiniger von Kärcher erzielen im Handumdrehen glänzende Ergebnisse auf Rolltreppen und Fahrsteigen sowie auf Treppen und Fensterbänken.
Fordern Sie jetzt eine unverbindliche Beratung an
Wir stehen Ihnen gerne zur Seite und beantworten Ihnen lösungsorientiert all Ihre Fragen zum Thema Scheuer- und Scheuersaugmaschinen.Jetzt Beratung anfordern
ATEX: Reinigungslösungen für explosionsgefährdete Bereiche
Explosionsfähigen Atmosphären können in allen Betrieben entstehen, in welchen brennbare Stoffe gelagert werden oder mit ihnen gearbeitet wird. Im Fall einer Explosion werden die Mitarbeiter gefährdet und grosse Sachschäden verursacht. Hier erfahren Sie, wie Sie mit den Geräten von Kärcher Ihre explosionsgefährdeten Bereiche sicher reinigen können.
Beratung, Service und Verkauf
Kärcher Scheuer- und Scheuersaugmaschinen können direkt bei Kärcher erworben werden.
Beratung anfordern: Wir stehen Ihnen gerne zur Seite und beantworten Ihnen lösungsorientiert all Ihre Fragen zum Thema Scheuer- und Scheuersaugmaschinen.
Folgen Sie uns: Sie möchten zukünftig über unsere Produktneuheiten und Aktionen informiert werden?
Abonnieren Sie unseren Newsletter und folgen Sie uns auf den Social-Media-Kanälen!
Willkommen in der Kärcher-Welt: Blättern Sie direkt online durch unsere Broschüren zu den verschiedensten Themen der Reinigung.
Oder tauchen Sie im Newsroom ein in spannende Geschichten rund um Kärcher.