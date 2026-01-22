AUTRES SOLUTIONS DE NETTOYAGE
Machines monodisque et polisseuses pour l'entretien des sols durs ou solutions pour les missions de nettoyage particulièrement exigeantes telles que le nettoyage des marches ou des escalators: voici nos autres solutions de nettoyage.
Sélectionnez le groupe de produits souhaité:
Monobrosses
Quel que soit votre besoin, Kärcher vous propose la monobrosse adaptée pour nettoyer les surfaces dures et les revêtements textiles.
Polisseuses
Les polisseuses Kärcher font briller les sols. A batteries, elles peuvent être utilisées pendant les heures de bureau.
Autolaveuses escalator
Avec les autolaveuses Kärcher pour escalators, vous obtenez rapidement d'excellents résultats. Il n'est pas nécessaire de mettre les escalators hors service pour les nettoyer.
Demandez un conseil informel maintenant
Nous serons heureux de vous conseiller et de répondre à toutes vos questions sur les autolaveuses (aspirantes).Demandez un conseil maintenant
ATEX: des solutions de nettoyage pour zones à risque d'explosion
Des atmosphères explosives peuvent se produire dans toutes les entreprises ou usine où des substances combustibles ou inflammables sont stockées, manutentionnées et manipulées. En cas d'explosion, les employés peuvent être mis en danger et des dommages matériels importants peuvent être causés. Vous découvrirez ici comment nettoyer vos zones à risque d'explosion en toute sécurité avec les matériels Kärcher.
Conseil, service et vente
Les autolaveuses (aspirantes) Kärcher sont disponibles en vente directe chez Kärcher.
Demandez un conseil: nous serons heureux de vous conseiller et de répondre à toutes vos questions sur les autolaveuses (aspirantes).
Suivez-nous: vous voulez être au courant des nouveautés et des promotions Kärcher? Abonnez-vous à notre newsletter et suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Bienvenue dans le monde Kärcher: parcourez directement en ligne nos brochures sur un large éventail de thèmes ayant trait au nettoyage.
En outre, notre newsroom vous permet de plonger dans des petites nouvelles et histoires passionnantes sur Kärcher.