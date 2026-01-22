AUTRES SOLUTIONS DE NETTOYAGE

Machines monodisque et polisseuses pour l'entretien des sols durs ou solutions pour les missions de nettoyage particulièrement exigeantes telles que le nettoyage des marches ou des escalators: voici nos autres solutions de nettoyage.

Sélectionnez le groupe de produits souhaité:

Kärcher Monobrosses

Monobrosses

Quel que soit votre besoin, Kärcher vous propose la monobrosse adaptée pour nettoyer les surfaces dures et les revêtements textiles.

Kärcher Polisseuses

Polisseuses

Les polisseuses Kärcher font briller les sols. A batteries, elles peuvent être utilisées pendant les heures de bureau.

Kärcher Autolaveuses escalator

Autolaveuses escalator

Avec les autolaveuses Kärcher pour escalators, vous obtenez rapidement d'excellents résultats. Il n'est pas nécessaire de mettre les escalators hors service pour les nettoyer.

Autolaveuses Kärcher

ATEX: des solutions de nettoyage pour zones à risque d'explosion

Des atmosphères explosives peuvent se produire dans toutes les entreprises ou usine où des substances combustibles ou inflammables sont stockées, manutentionnées et manipulées. En cas d'explosion, les employés peuvent être mis en danger et des dommages matériels importants peuvent être causés. Vous découvrirez ici comment nettoyer vos zones à risque d'explosion en toute sécurité avec les matériels Kärcher.

Conseil, service et vente

Les autolaveuses (aspirantes) Kärcher sont disponibles en vente directe chez Kärcher.

Demandez un conseil: nous serons heureux de vous conseiller et de répondre à toutes vos questions sur les autolaveuses (aspirantes).

