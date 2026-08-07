Sprühextraktionsgerät Puzzi 8/1
Leistungsstarker Reinigungsspezialist für Polster sowie zur Fleckentfernung auf textilen Flächen: Waschsauger Puzzi 8/1 mit ergonomischer, besonders kurzer Polsterdüse.
Robust, langlebig, effizient: Der Waschsauger Puzzi 8/1 von Kärcher überzeugt bei der Polsterreinigung und Fleckentfernung auf textilen Flächen mit herausragenden und hygienischen Reinigungsergebnissen und hoher Wirtschaftlichkeit. Dabei sprüht das kompakte Sprühextraktionsgerät die Reinigungslösung tief in die Textilfasern ein und saugt diese anschließend inklusive des gelösten Schmutzes wieder ab. Diese sehr gute Rücksaugleistung sorgt dazu auch für eine schnelle Trocknung und Wiederbegehbarkeit der textilen Flächen – ideal für die hohen Ansprüche von Reinigungsprofis im Hotel- und Gaststättengewerbe oder in der Fahrzeuginnenreinigung. Dazu passt auch die serienmäßige, extra kurze Polsterdüse zur komfortablen, ergonomischen Reinigung von engen Bereichen. Dank seines sehr geringen Gewichts und des ergonomischen Tragegriffs ist der Waschsauger problemlos einhändig zu transportieren. Große, per Hand oder Fuß bedienbare Drucktasten erhöhen dazu den Anwenderkomfort. Zur besseren Sicht auf die Schmutzflotte sind der Gerätedeckel sowie die Handdüse transparent gehalten.
Merkmale und Vorteile
Hervorragende ReinigungsleistungPerfekte Tiefenreinigung textiler Oberflächen. Schnelle Trocknung und Wiederbegehbarkeit dank sehr guter Rücksaugleistung. Exzellentes Reinigungsergebnis mit sichtbarem Vorher-Nachher-Effekt.
Ergonomische und extra kurze PolsterdüseMit nur einem Finger bedienbare Griff- und Druckschalter. Praktische Knaufform ermöglicht unterschiedliche Haltepositionen. Rotes Düsenmundstück sorgt für effizienten Wasserverbrauch.
Geringes Gewicht und kompaktes, robustes DesignMüheloser, auch einhändiger Transport über Absätze und Treppenstufen. Ermöglicht lange, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle. Lange Lebensdauer sorgt für hohe Wirtschaftlichkeit.
Entnehmbarer, smarter 2-in-1-Behälter
- Schnelles und einfaches Befüllen des Frischwassertanks.
- Komfortables und einfaches Entleeren des Schmutzwassers.
- Quickstart-Illustration für einfachste Bedienung.
Einfache Bedienung durch 2 große Drucktasten
- Kein lästiges Bücken: Das Gerät lässt sich schnell und einfach mit dem Fuß ein- und ausschalten.
- Schnelle 1-Schritt-Methode: kombiniertes Sprühen und Saugen in einem Vorgang.
- 2-Schritt-Methode: Fasern einsprühen und einwirken lassen – danach absaugen.
Große Hinterräder und flexible 360°-Lenkrollen
- Einfache Manövrierbarkeit auch auf unebenen Flächen.
- Besonders wendig und beim Reinigen flexibel zu handhaben.
Klappbarer Kabelhaken
- Zur sicheren Aufbewahrung des Netzkabels.
- Praktisch und kabelschonend.
- Das Gerät lässt sich einfach und komfortabel transportieren und verstauen.
Große offene Frischwasser-Einfüllöffnung
- Bequemes, sicheres und schnelles Befüllen mit Frischwasser.
- Gut sichtbarer Maximal-Level-Indikator.
- Beim Hinterherziehen oder Zurückstoßen des Geräts kein Überschwappen.
Integrierte Aufbewahrung für Polsterdüse
- Dank Clipkonstruktion ist die Polsterdüse jederzeit griffbereit.
- Verlustsichere Aufbewahrung auch während des Transports.
Spezifikationen
Technische Daten
|Max. Flächenleistung (m²/h)
|12 - 18
|Luftmenge (l/s)
|71
|Vakuum (mbar/kPa)
|270 / 27
|Sprühmenge (l/min)
|1
|Sprühdruck (bar)
|1
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|8 / 7
|Leistung Turbine (W)
|1200
|Leistung Pumpe (W)
|40
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Schalldruckpegel (dB(A))
|71
|Kabellänge (m)
|7.5
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|8.6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|11.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|524 x 332 x 442
Lieferumfang
- Polsterdüse kurz mit Handgriff
- Sprüh-/Saugschlauch: 2.5 m
- Kabelhaken
- Entnehmbarer 2-in-1-Behälter für Frisch-/Schmutzwasser
Ausstattung
- Integrierte Zubehöraufnahme für Polster-/Fugendüse
- Integrierte Zubehöraufnahme für Bodendüse
- Düsenmundstück: Polsterdüse, Orange
Anwendungsgebiete
- Zur intensiven Tiefenreinigung von Polstern und Polstermöbeln
- Zur gezielten Fleckbehandlung von textilen Flächen
- Zur Reinigung aller textiler Oberflächen – auch in Fahrzeugen
- Zur intensiven Tiefenreinigung textiler Fahrzeugsitze
- Zur gezielten Polsterreinigung in hygienisch sensiblen Bereichen
Zubehör
Reinigungsmittel
Puzzi 8/1 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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