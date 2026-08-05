Akku-Sprühextraktionsgerät Puzzi 9/1 Bp Adv
Für maximale Bewegungsfreiheit bei der fasertiefen Reinigung: unser robuster Akku-Waschsauger Puzzi 9/1 Bp Adv mit Polsterdüse und Bodendüse.
Weltweit einmalig, sehr robust und kabellos flexibel: unser Akku-Waschsauger Puzzi 9/1 Bp Adv Pack. Als einziges professionelles akkubetriebenes Sprühextraktionsgerät auf dem Markt begeistert dieses Puzzi mit herausragenden Leistungen und maximaler Bewegungsfreiheit bei der Tiefenreinigung von Polstern, textilen Flächen und Teppichen beispielsweise im Hotel- und Gaststättengewerbe, der Fahrzeuginnen- oder Gebäudereinigung. Dabei ist dieses Puzzi ausgesprochen leise, sodass es auch bei Publikumsverkehr eingesetzt werden kann, und ist dank des ergonomischen Tragegriffs problemlos mit nur einer Hand transportierbar. Für beste Ergebnisse bei der Reinigung wird die Reinigungslösung unter Druck tief in die Textilfasern eingesprüht und zusammen mit dem gelösten Schmutz wieder abgesaugt. Serienmäßig mitgeliefert werden: Polsterdüse, Sprühsaugschlauch, Bodendüse, Sprühsaugrohr, 2-in-1-Behälter für Frisch- und Schmutzwasser, integrierte Zubehöraufbewahrung und vieles mehr. Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung, dass bei dieser Geräteversion der kraftvolle 36 V Kärcher Battery Power+-Akku sowie das zugehörige Schnellladegerät separat zu bestellen sind.
Merkmale und Vorteile
Kraftvoller 36 V Kärcher Battery Power+-AkkuKabellose Bewegungsfreiheit. Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Kompatibel mit allen Geräten der 36 V Kärcher Battery Power+-Akkuplattform.
Langlebiges, robustes GerätedesignLange Lebensdauer sorgt für hohe Wirtschaftlichkeit. Robuste und unempfindliche Membranpumpe. Zwei große Taster zur komfortablen Bedienung per Hand oder Fuß.
Umfangreiches Set zur TeppichreinigungFlexible Sauglippe für optimalen Saugwinkel und beste Trocknungsergebnisse. 240 mm breite Bodendüse mit integriertem Sprüh-/Saugrohr. Ergonomischer Zweihandgriff für mehr Anwendungskomfort.
Entnehmbarer, smarter 2-in-1-Behälter
- Schnelles und einfaches Befüllen des Frischwassertanks.
- Komfortables und einfaches Entleeren des Schmutzwassers.
- Quickstart-Illustration Puzzi 9/1 Bp für mehr Anwendersicherheit.
Ergonomischer Tragegriff
- Bequemer, einhändiger Transport.
- Komfortabel ausbalanciertes Gerät.
- Integrierte Saugrohraufnahme im Tragegriff für sicheren und bequemen Transport.
Integrierte Zubehöraufbewahrung
- Alle Zubehöre lassen sich bequem am Gerät verstauen und sind somit immer griffbereit.
- Praktisches, integriertes Staufach für Reinigungsmittel-Tabs.
- Sichere Aufbewahrung auch während des Transports.
Praktische Polsterdüse
- Einfache und gründliche Reinigung von Polstern und Polstermöbeln.
- Ideal für die Fahrzeuginnenreinigung.
- Dank geringer Baugröße ideal zum Einsatz in beengten Bereichen geeignet.
Geringes Gewicht
- Müheloser, auch einhändiger Transport über Absätze und Treppenstufen.
- Ermöglicht lange, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle.
- Leichtes Gerät im Einstiegssegment.
Geringes Arbeitsgeräusch
- Erlaubt das Reinigen auch in lärmsensiblen Bereichen und bei Nacht.
- Erhöht den Anwenderkomfort.
- Besonders leises Gerät im Einstiegssegment.
2-in-1 Komfortsystem mit integriertem Sprühsaugschlauch
- Reinigungslösung wird mit Druck tief in die Fasern eingesprüht.
- Gründliche Extraktion von Reinigungslösung und gebundenem Schmutz.
- Schnelle Trocknung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akkuplattform
|36-V-Akkuplattform
|Flächenleistung (m²/h)
|12 - 18
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|9 / 7
|Luftmenge (l/s)
|57
|Vakuum (kPa)
|15
|Sprühmenge (l/min)
|0.5
|Sprühdruck (MPa)
|0.16 - 0.22
|Leistung Turbine (W)
|550
|Leistung Pumpe (W)
|4
|Aufnahmeleistung (W)
|575
|Schalldruckpegel (dB(A))
|70
|Nennweite Zubehör ( )
|DN 32
|Anzahl benötigter Akkus (Stück)
|1
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
|Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min)
|58 / 81
|Ladestrom (A)
|6
|Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
|100 - 240
|Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
|50 - 60
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|7.6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|13
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|540 x 332 x 460
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Sprüh-/Saugschlauch: 2.5 m
- Sprüh-/Saugrohr: 1 Stück, 700 mm, Metall
- Motorschutzfilter
- Frischwassersieb
- Polsterdüse
- Staufach für RM-Tabs
- Entnehmbarer 2-in-1-Behälter für Frisch-/Schmutzwasser
- Reinigungsmittel: RM 760 Tabs, 2 Tabs
- Sprüh-/Saugpistole
Ausstattung
- Transportsicherung des Schlauches
- Integrierte Zubehöraufbewahrung
Videos
Anwendungsgebiete
- Zur intensiven Tiefenreinigung von Polstern und Polstermöbeln
- Zur Zwischenreinigung und der gezielten Fleckbehandlung von Teppichböden
- Zur Reinigung aller textiler Oberflächen – auch in Fahrzeugen
- Zur intensiven Tiefenreinigung textiler Fahrzeugsitze
- Zur gezielten Tiefenreinigung kleinerer Teppichflächen
Zubehör
Reinigungsmittel
Alle Produkte, welche mit dem Akku kompatibel sind
Puzzi 9/1 Bp Adv Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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