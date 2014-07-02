Trockeneisstrahlgerät IB 7/40 Adv
Der Ice Blaster IB 7/40 Avanced verfügt über eine Strahlpistole mit integrierter Fernbedienung und garantiert auch bei geringen Luftdrücken beste Ergebnisse bei der Trockeneisreinigung.
Ein durchdachtes Konzept, viele clevere Details, robuste Langlebigkeit und die sehr hochwertige Verarbeitung kennzeichnen unseren Ice Blaster IB 7/40 Advanced. Der Trockeneisstrahler der jüngsten Generation ist für harte Dauereinsätze konzipiert und hervorragend ausgestattet. So verfügt er serienmäßig über einen integrierter Erdungsseilaufroller, eine Resteisentleerung, die das Einfrieren des Geräts nach Beenden der Arbeit verhindert sowie einen Öl- und Wasserabscheider für einen zuverlässigen Betrieb. Die Luftführung ist so optimiert, dass selbst bei geringen Drücken und geringem Luftverbrauch (max. 3,5 m³/min) sehr gute Reinigungsergebnisse selbstverständlich sind und gleichzeitig das Arbeitsgeräusch auf ein Minimum reduziert wird. Für einen hohen Arbeitskomfort sorgen die Strahlpistole mit Fernbedienung zur Verstellung der Strahlparameter, eine stufenlose Regulierung des Strahldrucks und der Eisfördermenge mittels Taster (auf Wunsch abschaltbar) und ein übersichtliches Display zum Ablesen aller Betriebsparameter. Zusätzlich sind auch statistische Werte wie Betriebszeit, durchschnittlicher Eisverbrauch pro Stunde oder der Eisverbrauch insbesamt abrufbar.
Merkmale und Vorteile
Übersichtliches DisplayEinfaches Ablesen der eingestellten Werte; einfache Bedienung dank großer Tasten und elektronischer Steuerung.
Automatische Resteis-EntleerungDie Resteis-Tankentleerung per Knopfdruck verhindert nach getaner Arbeit ein Einfrieren des Geräts.
Integrierter Öl- und WasserabscheiderKein Einfrieren des Geräts.
Integrierter Erdungsseilaufroller
- Einfaches Erden des Strahlobjekts.
- Schutz vor Funkenüberschlag vom Benutzer auf das Objekt.
- Verbesserung des Strahlkomforts.
Effiziente Luftführung im Gerät
- Das Trockeneis wird unbeschädigt vom Gerät zur Düse transportiert.
- Höchste Reinigungsleistung an der Düse.
Höchste Mobilität
- Optimale Ausbalancierung des Geräts für bequemes Manövrieren auf unebenem Gelände.
- Bügel vorne und hinten am Gerät für leichtes Überwinden von Treppenstufen.
GFK-Trockeneisbehälter
- Optimale Isolation des Trockeneises.
- Keine Kondenswasserbildung.
- Kein Einfrieren der Maschine.
Raffinierte Pistolenhalterung
- Die Pistole ist immer perfekt verstaut.
- Ideale Position (z. B. für den Düsenwechsel).
Integriertes Ablagefach für Düsen und Werkzeuge
- Alles immer griffbereit – direkt am Gerät.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anschlussleistung (kW)
|0.6
|Druckluftanschluss
|Klauenkupplung (DIN 3238)
|Gehäuse / Rahmen
|Edelstahl (1.4301)
|Kabellänge (m)
|7
|Luftdruck (bar/MPa)
|2 - 10 / 0.2 - 1
|Luftqualität
|Trocken & Ölfrei
|Luftvolumenstrom (m³/min)
|0.5 - 3.5
|Schalldruckpegel (dB(A))
|99
|Trockeneiskapazität (kg)
|15
|Trockeneispellets (Durchmesser) (mm)
|3
|Trockeneisverbrauch (kg/h)
|15 - 50
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Spannung (V)
|220 - 240
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|78
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|81.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|768 x 510 x 1096
Lieferumfang
- Fett für Düsengewinde
- Flachstrahldüse
- Gabelschlüssel (für Düsenwechsel): 2 Stück
- Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplung
- Strahlpistole (ergonomisch und sicher)
- Werkzeugtasche
Ausstattung
- Einstellung der Eismenge direkt an der Strahlpistole
- Einstellung des Luftdruckes direkt an der Strahlpistole
- Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole
- Elektronische Steuerung
- Inkl. Erdungsseilaufroller
- Öl- und Wasserabscheider
Videos
Anwendungsgebiete
- Reinigung von Gussformen und Gusswerkzeugen
- Entgraten von Kunststoffteilen
- Reinigung von Schmiedewerkzeugen
- Reinigung von Abüllanlagen und Mischanlagen
- Reinigung von Förder-, Transport- und Handlingssystemen
- Reinigung von Backöfen
- Reinigung von Druckmaschinen und deren Peripherie
- Reinigung von Holzverarbeitungsmaschinen
- Reinigung von Generatoren, Turbinen, Schaltschränken und Wärmetauschern