Ausgestattet mit einem patentierten System zur thermischen Reinigung, einer integrierten Pumpe und wirkungsvollen Energiesparfunktionen (Energy-Reduced-Modus und Timer-Funktion) sowie einem übersichtlichen Display überzeugt unser Wasserspender WPD 200 Adv. S Black serienmäßig mit sinnvollen und komfortablen Zusatzmerkmalen. Das in Schwarz gehaltene Advanced-Tischgerät ist für bis zu 100 Personen geeignet und liefert jederzeit einfach auf Knopfdruck ungekühltes, gekühltes, Medium oder Classic sprudelndes, heißes und extra heißes Wasser. Restwasser aus der Tropfschale wird bequem direkt in die Abwasserleitung entsorgt, auf Wunsch sind jedoch optional auch die Integration eines Standfußes und eines Ablaufs in einen Kanister umsetzbar. Als Wasserfilter stehen wahlweise der Active-Pure- oder der Hy-Protect-Filter von Kärcher zur Verfügung.