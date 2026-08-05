Fontaines d'eau WPD 200 Adv. S Black
Fontaine d'eau sans socle WPD 200 Adv. S Black pour un effectif maximum de 100 personnes. Délivre 6 types d'eau (tempérée, fraîche, finement pétillante (Medium) ou pétillante (Classic), chaude et très chaude). Avec pompe intégrée.
Équipée d'un système breveté pour le nettoyage thermique, d'une pompe intégrée et de fonctions d'économie d'énergie efficaces (mode réduction d'énergie et fonction minuterie) ainsi que d'un afficheur convivial, notre fontaine d'eau WPD 200 Adv. S Black convainc grâce à ses caractéristiques supplémentaires de série utiles et pratiques. L'appareil sans socle Advanced, de couleur noire, convient pour un effectif maximum de 100 personnes et fournit, à tout moment et par simple pression sur un bouton, de l'eau tempérée, fraîche, finement pétillante (Medium) ou pétillante (Classic), chaude et très chaude. Pratique : l'eau résiduelle du bac d'égouttage est évacuée directement dans le collecteur des eaux usées ; sur demande, l'intégration d'un socle et d'une évacuation dans un bidon sont cependant également possibles en option. Pour le filtre à eau, les filtres Active-Pure ou Hy-Protect de Kärcher sont disponibles au choix.
Caractéristiques et avantages
Écran couleur multifonction avec boutons à capteur
- Utilisation simple : p. ex. sélection de la température, intensité de gazéification de l'eau, indicateur de changement de filtre, galerie d'images personnalisée.
Zone de distribution d'eau spacieuse
- Point de desserte situé jusqu'à 30 cm plus haut. Pour un remplissage aisé des grands récipients.
Deux filtres en option pour une pureté exceptionnelle.
- Le filtre Hy-Protect empêche les virus et les bactéries de pénétrer dans l'eau, tout en préservant les minéraux essentiels.
- Filtre Active-Pure : élimine le chlore et les métaux lourds de la conduite.
Types d'eau supplémentaires
- De l'eau gazeuse Medium ou Classic ainsi que de l'eau chaude ou très chaude.
Possibilité de dosage
- Les quantités de remplissage sont adaptables à la taille des récipients : 0,2 l pour les gobelets/verres : 0,5 l ou 1 l pour les bouteilles.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression d’entrée (bar)
|1.5 - 6
|Débit d'eau de passage (l/h)
|120
|Puissance de refroidissement (l/h)
|65
|Quantité d'eau chaude (l/h)
|10
|Puissance absorbée (W)
|max. 1900
|Réfrigérant
|R290
|Eau chaude
|oui
|Eau plate froide
|oui
|Eau tempérée
|oui
|Poids sans accessoires (kg)
|26.4
|Poids (avec accessoire) (kg)
|26.7
|Poids emballage inclus (kg)
|29.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|545 x 365 x 465
Inclus dans la livraison
- Bac d'égouttage avec indicateur du niveau
Équipement
- Désinfection thermique automatique
- Rinçage automatique
- Tirage d'eau avec protection de contact
- Dosage du débit d'eau pour gobelet, bouteille ou carafe
- Aide au positionnement pour récipient pour boire
- Écoulement du bac d'égouttage: sans évacuation
- Mode eco!efficiency
- Temporisateur
- Version: Modèle de table
- Pack électronique: Advanced
- Nettoyage hygiénique: thermique
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Le distributeur d'eau adapté à chaque lieu d'installation
- Bureaux, sites de production, commerces de détail, concessions automobiles, écoles, universités, mairies, hôtels, restaurants, cantines, hôpitaux, cabinets médicaux