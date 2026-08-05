Équipée d'un système breveté pour le nettoyage thermique, d'une pompe intégrée et de fonctions d'économie d'énergie efficaces (mode réduction d'énergie et fonction minuterie) ainsi que d'un afficheur convivial, notre fontaine d'eau WPD 200 Adv. S Black convainc grâce à ses caractéristiques supplémentaires de série utiles et pratiques. L'appareil sans socle Advanced, de couleur noire, convient pour un effectif maximum de 100 personnes et fournit, à tout moment et par simple pression sur un bouton, de l'eau tempérée, fraîche, finement pétillante (Medium) ou pétillante (Classic), chaude et très chaude. Pratique : l'eau résiduelle du bac d'égouttage est évacuée directement dans le collecteur des eaux usées ; sur demande, l'intégration d'un socle et d'une évacuation dans un bidon sont cependant également possibles en option. Pour le filtre à eau, les filtres Active-Pure ou Hy-Protect de Kärcher sont disponibles au choix.