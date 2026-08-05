Unser Wasserspender WPD 200 Adv. S White ist ein Advanced-Tischgerät zur Versorgung von bis zu 100 Personen mit gekühltem und ungekühltem Wasser mit oder ohne Kohlensäure (Medium und Classic) sowie heißem und extra heißem Wasser. Ein patentiertes System zur thermischen Reinigung, eine Pumpe, ein übersichtliches Display, wirkungsvolle Energiesparfunktionen (Energy-Reduced-Modus und Timer-Funktion) sowie eine komfortable Entsorgung des Restwassers aus der Tropfschale direkt in die Abwasserleitung sind ebenfalls serienmäßig. Zur Filtrierung des Wassers bietet Kärcher wahlweise Active-Pure- und Hy-Protect-Filter, die separat zu erwerben sind. Optional sind auf Wunsch die Integration eines Standfußes und eines Ablaufs in einen Kanister realisierbar.