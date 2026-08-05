Fontaines d'eau WPD 200 Adv. S White
Délivre de l'eau rafraîchissante en 6 types d'eau différents : la WPD 200 Adv. S White, notre fontaine d'eau sans socle pour un effectif maximum de 100 personnes. Avec nettoyage thermique breveté et afficheur.
Notre fontaine d'eau WPD 200 Adv. S White est un appareil sans socle Advanced permettant de fournir à un effectif maximum de 100 personnes de l'eau fraîche et tempérée plate ou gazeuse (finement pétillante (Medium) et pétillante (Classic)), ainsi que de l'eau chaude et très chaude. Un système breveté pour le nettoyage thermique, une pompe, un afficheur convivial, des fonctions d'économie d'énergie efficaces (mode réduction d'énergie et fonction minuterie) ainsi qu'une évacuation pratique de l'eau résiduelle du bac d'égouttage directement dans le collecteur des eaux usées sont également fournis de série. Pour filtrer l'eau, Kärcher propose au choix les filtres Active-Pure et Hy-Protect disponibles séparément. Sur demande, il est possible de réaliser l'intégration d'un socle et d'une évacuation dans un bidon.
Caractéristiques et avantages
Écran couleur multifonction avec boutons à capteur
- Utilisation simple : p. ex. sélection de la température, intensité de gazéification de l'eau, indicateur de changement de filtre, galerie d'images personnalisée.
Zone de distribution d'eau spacieuse
- Point de desserte situé jusqu'à 30 cm plus haut. Pour un remplissage aisé des grands récipients.
Deux filtres en option pour une pureté exceptionnelle.
- Le filtre Hy-Protect empêche les virus et les bactéries de pénétrer dans l'eau, tout en préservant les minéraux essentiels.
- Filtre Active-Pure : élimine le chlore et les métaux lourds de la conduite.
Types d'eau supplémentaires
- De l'eau gazeuse Medium ou Classic ainsi que de l'eau chaude ou très chaude.
Possibilité de dosage
- Les quantités de remplissage sont adaptables à la taille des récipients : 0,2 l pour les gobelets/verres : 0,5 l ou 1 l pour les bouteilles.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression d’entrée (bar)
|1.5 - 6
|Débit d'eau de passage (l/h)
|120
|Puissance de refroidissement (l/h)
|65
|Quantité d'eau chaude (l/h)
|10
|Puissance absorbée (W)
|max. 1900
|Réfrigérant
|R290
|Eau chaude
|oui
|Eau plate froide
|oui
|Eau tempérée
|oui
|Poids sans accessoires (kg)
|26.4
|Poids (avec accessoire) (kg)
|26.7
|Poids emballage inclus (kg)
|29.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|545 x 365 x 465
Inclus dans la livraison
- Bac d'égouttage avec indicateur du niveau
Équipement
- Désinfection thermique automatique
- Rinçage automatique
- Tirage d'eau avec protection de contact
- Dosage du débit d'eau pour gobelet, bouteille ou carafe
- Aide au positionnement pour récipient pour boire
- Écoulement du bac d'égouttage: sans évacuation
- Mode eco!efficiency
- Temporisateur
- Version: Modèle de table
- Pack électronique: Advanced
- Nettoyage hygiénique: thermique
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Le distributeur d'eau adapté à chaque lieu d'installation
- Bureaux, sites de production, commerces de détail, concessions automobiles, écoles, universités, mairies, hôtels, restaurants, cantines, hôpitaux, cabinets médicaux