Notre fontaine d'eau WPD 200 Adv. S White est un appareil sans socle Advanced permettant de fournir à un effectif maximum de 100 personnes de l'eau fraîche et tempérée plate ou gazeuse (finement pétillante (Medium) et pétillante (Classic)), ainsi que de l'eau chaude et très chaude. Un système breveté pour le nettoyage thermique, une pompe, un afficheur convivial, des fonctions d'économie d'énergie efficaces (mode réduction d'énergie et fonction minuterie) ainsi qu'une évacuation pratique de l'eau résiduelle du bac d'égouttage directement dans le collecteur des eaux usées sont également fournis de série. Pour filtrer l'eau, Kärcher propose au choix les filtres Active-Pure et Hy-Protect disponibles séparément. Sur demande, il est possible de réaliser l'intégration d'un socle et d'une évacuation dans un bidon.