Unser für bis zu 100 Personen geeigneter Wasserspender WPD 200 Adv. White liefert auf Knopfdruck frisches gekühltes und ungekühltes, heißes und extra heißes Wasser ohne Kohlensäure. Das Advanced-Tischgerät ist ausgerüstet mit einem patentierten System zur thermischen Reinigung und direkten Ableitung des Restwassers aus der Tropfschale in die Abwasserleitung – so ist der unmittelbare Servicebedarf sehr gering. Die Filtrierung des Wassers erfolgt wahlweise durch separat erhältliche Active-Pure- oder Hy-Protect-Filter von Kärcher. Optional stehen ein Standfuß und eine Pumpe zur Verfügung. Auf Wunsch ist eine Ableitung des Restwassers auch in einen Kanister möglich. Sinnvolle Energiesparfunktionen (Energy-Reduced-Modus und Timer-Funktion) sind serienmäßig mit integriert.