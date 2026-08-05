Wasserspender WPD 200 Adv. White
WPD 200 Adv. White: Wasserspender-Tischgerät in der Farbe weiß. Liefert stilles Wasser in 4 unterschiedlichen Temperaturstufen von kalt bis extra heiß. Mit Display und thermischer Reinigung.
Unser für bis zu 100 Personen geeigneter Wasserspender WPD 200 Adv. White liefert auf Knopfdruck frisches gekühltes und ungekühltes, heißes und extra heißes Wasser ohne Kohlensäure. Das Advanced-Tischgerät ist ausgerüstet mit einem patentierten System zur thermischen Reinigung und direkten Ableitung des Restwassers aus der Tropfschale in die Abwasserleitung – so ist der unmittelbare Servicebedarf sehr gering. Die Filtrierung des Wassers erfolgt wahlweise durch separat erhältliche Active-Pure- oder Hy-Protect-Filter von Kärcher. Optional stehen ein Standfuß und eine Pumpe zur Verfügung. Auf Wunsch ist eine Ableitung des Restwassers auch in einen Kanister möglich. Sinnvolle Energiesparfunktionen (Energy-Reduced-Modus und Timer-Funktion) sind serienmäßig mit integriert.
Merkmale und Vorteile
Multifunktionales Farbdisplay mit Sensortasten
- Leichte Bedienung: z.B. Temperaturauswahl, CO₂-Intensität, Filterwechselanzeige, individuelle Bildergalerie.
Extra hoher Ausgabebereich
- Bis zu 30 cm hoher Ausgabebereich zur komfortablen Befüllung von Gefäßen.
Zwei Filter für besondere Reinheit optional.
- Hy-Protect-Filter hält Viren und Bakterien zurück, wertvolle Mineralstoffe bleiben jedoch erhalten.
- Active-Pure-Filter: entfernt Chlor und Schwermetalle aus der Leitung.
Zusätzliche Wasserarten
- Heißes und extra heißes Wasser.
Portionierbare Abgabemenge
- Abgabemenge ist an die Größe des Trinkgefäßes anpassbar: 0,2 l für Becher/Gläser: 0,5 l oder 1 l für Flaschen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50
|Eingangsdruck (bar)
|1.5 - 6
|Wasserdurchflussmenge (l/h)
|120
|Kühlleistung (l/h)
|65
|Wasserabgabe heiß (l/h)
|10
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 1900
|Kühlmittel
|R290
|Heißes Wasser
|Ja
|Stilles Wasser gekühlt
|Ja
|Ungekühltes Wasser
|Ja
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|25.6
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|25.9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|29.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|545 x 365 x 465
Lieferumfang
- Tropfschale mit Füllstandanzeige
Ausstattung
- Automatische thermische Desinfektion
- Automatischer Spülprozess
- Wasserausgabe mit Berührschutz
- Portionierung der Wassermenge für Glas, Flasche oder Karaffe
- Positionierhilfe des Trinkgefäßes
- Tropfschalenablauf: Ohne Ablauf
- Eco-Modus
- Timer-Funktion
- Version: Tischversion
- Elektronikpaket: Advanced
- Hygienische Reinigung: Thermisch
Videos
Anwendungsgebiete
- Der passende Wasserspender für jeden Aufstellort
- Büro, Produktion, Einzelhandel, Autohaus, Schule, Uni, Rathaus, Hotel, Restaurant, Kantine, Krankenhaus, Praxis