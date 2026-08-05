Adaptée à un effectif maximum de 100 personnes, notre fontaine d'eau WPD 200 Adv. White fournit, par simple pression sur un bouton, de l'eau plate fraîche et tempérée, chaude et très chaude. L'appareil sans socle Advanced est équipé d'un système breveté pour le nettoyage thermique et pour l'évacuation directe de l'eau résiduelle du bac d'égouttage dans le collecteur des eaux usées, ce qui limite considérablement l'entretien immédiat requis. La filtration de l'eau s'effectue au choix par des filtres Active-Pure ou Hy-Protect de Kärcher, disponibles séparément. En option, un socle et une pompe sont également disponibles. Sur demande, il est également possible d'évacuer l'eau résiduelle dans un bidon.Des fonctions d'économie d'énergie utiles (mode réduction d'énergie et fonction minuterie) sont intégrées de série.