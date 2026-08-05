Fontaines d'eau WPD 200 Adv. White
WPD 200 Adv. White : fontaine d'eau sans socle en coloris blanc. Délivre de l'eau plate avec 4 niveaux de température différents allant de frais à très chaud. Avec afficheur et nettoyage thermique.
Adaptée à un effectif maximum de 100 personnes, notre fontaine d'eau WPD 200 Adv. White fournit, par simple pression sur un bouton, de l'eau plate fraîche et tempérée, chaude et très chaude. L'appareil sans socle Advanced est équipé d'un système breveté pour le nettoyage thermique et pour l'évacuation directe de l'eau résiduelle du bac d'égouttage dans le collecteur des eaux usées, ce qui limite considérablement l'entretien immédiat requis. La filtration de l'eau s'effectue au choix par des filtres Active-Pure ou Hy-Protect de Kärcher, disponibles séparément. En option, un socle et une pompe sont également disponibles. Sur demande, il est également possible d'évacuer l'eau résiduelle dans un bidon.Des fonctions d'économie d'énergie utiles (mode réduction d'énergie et fonction minuterie) sont intégrées de série.
Caractéristiques et avantages
Écran couleur multifonction avec boutons à capteur
- Utilisation simple : p. ex. sélection de la température, intensité de gazéification de l'eau, indicateur de changement de filtre, galerie d'images personnalisée.
Zone de distribution d'eau spacieuse
- Point de desserte situé jusqu'à 30 cm plus haut pour un remplissage aisé des récipients.
Deux filtres en option pour une pureté exceptionnelle.
- Le filtre Hy-Protect empêche les virus et les bactéries de pénétrer dans l'eau, tout en préservant les minéraux essentiels.
- Filtre Active-Pure : élimine le chlore et les métaux lourds de la conduite.
Types d'eau supplémentaires
- Eau chaude et très chaude.
Possibilité de dosage
- Les quantités de remplissage sont adaptables à la taille des récipients : 0,2 l pour les gobelets/verres : 0,5 l ou 1 l pour les bouteilles.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression d’entrée (bar)
|1.5 - 6
|Débit d'eau de passage (l/h)
|120
|Puissance de refroidissement (l/h)
|65
|Quantité d'eau chaude (l/h)
|10
|Puissance absorbée (W)
|max. 1900
|Réfrigérant
|R290
|Eau chaude
|oui
|Eau plate froide
|oui
|Eau tempérée
|oui
|Poids sans accessoires (kg)
|25.6
|Poids (avec accessoire) (kg)
|25.9
|Poids emballage inclus (kg)
|29.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|545 x 365 x 465
Inclus dans la livraison
- Bac d'égouttage avec indicateur du niveau
Équipement
- Désinfection thermique automatique
- Rinçage automatique
- Tirage d'eau avec protection de contact
- Dosage du débit d'eau pour gobelet, bouteille ou carafe
- Aide au positionnement pour récipient pour boire
- Écoulement du bac d'égouttage: sans évacuation
- Mode eco!efficiency
- Temporisateur
- Version: Modèle de table
- Pack électronique: Advanced
- Nettoyage hygiénique: thermique
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Le distributeur d'eau adapté à chaque lieu d'installation
- Bureaux, sites de production, commerces de détail, concessions automobiles, écoles, universités, mairies, hôtels, restaurants, cantines, hôpitaux, cabinets médicaux