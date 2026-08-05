Der Wasserspender WPD 200 Basic S White ist zur Wasserversorgung von bis zu 100 Personen geeignet. Dabei liefert das weiße Basic-Tischgerät auf Knopfdruck gekühltes oder ungekühltes Wasser mit oder ohne Kohlensäure. Die Filtrierung des Wassers erfolgt dabei wahlweise über separat erhältliche Active-Pure- oder Hy-Protect-Filter von Kärcher. Tropfschale und Pumpe sind bereits integriert, ein Standfuß sowie Anbausätze für einen Ablauf des Restwassers in einen Kanister oder direkt in die Abwasserleitung stehen auf Wunsch zur Verfügung. Die Reinigung des Geräts erfolgt auf chemischem Weg.