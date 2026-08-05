La fontaine d'eau WPD 200 Basic S White est conçue pour approvisionner en eau un effectif maximum de 100 personnes. L'appareil sans socle Basic en coloris blanc fournit, par simple pression sur un bouton, de l'eau plate ou gazeuse fraîche ou tempérée. La filtration de l'eau s'effectue au choix à l'aide de filtres Active-Pure ou Hy-Protect de Kärcher disponibles séparément. Un bac d'égouttage et une pompe sont déjà intégrés, un socle ainsi que des kits pour une évacuation de l'eau résiduelle dans un bidon ou directement dans le collecteur des eaux usées sont disponibles sur demande. Le nettoyage de l'appareil s'effectue de manière chimique.