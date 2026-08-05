Wasserspender WPD 25

Unser platzsparender Wasserspender WPD 25 sorgt für volle Erfrischung auf kleinem Raum – mit gekühltem oder ungekühltem, gefiltertem Wasser in Lebensmittelqualität.

Klein, kompakt, platzsparend: Unser Wasserspender WPD 25 ist überall dort ideal, wo nur wenig Platz zur Verfügung steht – etwa in Besprechungsräumen, Büroküchen, Wartezimmern oder im Einzelhandel. Einfach an das Trinkwassernetz angeschlossen versorgt er Mitarbeitende, Patienten oder Gäste jederzeit mit gekühltem oder ungekühltem stillem Wasser in hygienisch einwandfreier Trinkwasserqualität. Schädliche sowie geschmacksbeeinträchtigende Stoffe wie Chlor oder Schwermetalle, aber auch Mikroorganismen und Bakterien werden vom hochwirksamen und weiter verbesserten Hy-Pure-Plus-Filter zuverlässig zurückgehalten. Die Kombination aus Aktivkohle- und Ultrafiltrationsmembran sorgt so für frisches Wasser mit hervorragendem Geschmack.

Merkmale und Vorteile
Wasserspender WPD 25: Kompaktes Design
Kompaktes Design
Ideal passend, wenn wenig Raum zur Verfügung steht. Intuitives Bedienkonzept mit leicht ablesbaren Sensortasten. Klar erkennbarer Ausgabebereich zur optimalen Positionierung des Trinkgefäßes.
Wasserspender WPD 25: Leistungsstarker Hy-Pure-Plus-Filter bestehend aus Aktivkohle- und Ultrafilter
Leistungsstarker Hy-Pure-Plus-Filter bestehend aus Aktivkohle- und Ultrafilter
Active-Pure-Filter sorgt für besten Geschmack und entfernt Chlor und Schwermetalle aus der Leitung. Schutz vor Bakterien und Mikroorganismen durch Ultrafilter. Chemische Reinigung aller wasserführenden Leitungen, des Kühlmoduls und der Wasserausgabe.
Wasserspender WPD 25: Wirtschaftliches Trinkvergnügen
Wirtschaftliches Trinkvergnügen
Einfache Zugänglichkeit zu allen Komponenten ermöglicht Selbstservice. Selbstservice spart unnötige Serviceeinsätze und somit bares Geld. Kein Handlings- und Transportaufwand im Vergleich zu Gallonen oder Flaschenwasser.
Frisches Wasser zu jeder Gelegenheit und für jeden Geschmack
  • Für hygienisch einwandfreies Trinkwasser zum Trinken und Kochen.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 1
Spannung (V) 220 - 240
Frequenz (Hz) 50
Eingangsdruck (bar) 1.5 - 6
Wasserdurchflussmenge (l/h) 120
Kühlleistung (l/h) 25
Wasseranschluss 3/4″
Anschlusslänge (m) 2
Aufnahmeleistung (W) max. 200
Zulauftemperatur (°C) 5 - bis zu 30
Kühlmittel R290
Menge Kühlmittel (kg) 0.03
Stilles Wasser gekühlt Ja
Ungekühltes Wasser Ja
Anzahl Benutzer <= 30
Ausgabehöhe (mm) 290
Farbe Weiß
Gewicht ohne Zubehör (kg) 16.7
Gewicht (mit Zubehör) (kg) 17.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 20.8
Abmessungen (L × B × H) (mm) 449 x 298 x 399

Lieferumfang

  • Tropfschale mit Füllstandanzeige
  • Kombifilter "Hy-Pure-Plus"

Ausstattung

  • Aktivkohlefiltration
  • Ultrafiltration
  • Positionierhilfe des Trinkgefäßes
  • Tropfschalenablauf: Ohne Ablauf
  • Version: Tischversion
  • Hygienische Reinigung: Chemisch

Videos

Anwendungsgebiete
  • Platzsparender Wasserspender für kleine Räume
  • Vielfältige Einsatzorte: beispielsweise für Büros, Praxen, Kanzleien, Hotels und den Einzelhandel geeignet
Zubehör
Reinigungsmittel