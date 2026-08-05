Wasserspender WPD 25
Unser platzsparender Wasserspender WPD 25 sorgt für volle Erfrischung auf kleinem Raum – mit gekühltem oder ungekühltem, gefiltertem Wasser in Lebensmittelqualität.
Klein, kompakt, platzsparend: Unser Wasserspender WPD 25 ist überall dort ideal, wo nur wenig Platz zur Verfügung steht – etwa in Besprechungsräumen, Büroküchen, Wartezimmern oder im Einzelhandel. Einfach an das Trinkwassernetz angeschlossen versorgt er Mitarbeitende, Patienten oder Gäste jederzeit mit gekühltem oder ungekühltem stillem Wasser in hygienisch einwandfreier Trinkwasserqualität. Schädliche sowie geschmacksbeeinträchtigende Stoffe wie Chlor oder Schwermetalle, aber auch Mikroorganismen und Bakterien werden vom hochwirksamen und weiter verbesserten Hy-Pure-Plus-Filter zuverlässig zurückgehalten. Die Kombination aus Aktivkohle- und Ultrafiltrationsmembran sorgt so für frisches Wasser mit hervorragendem Geschmack.
Merkmale und Vorteile
Kompaktes DesignIdeal passend, wenn wenig Raum zur Verfügung steht. Intuitives Bedienkonzept mit leicht ablesbaren Sensortasten. Klar erkennbarer Ausgabebereich zur optimalen Positionierung des Trinkgefäßes.
Leistungsstarker Hy-Pure-Plus-Filter bestehend aus Aktivkohle- und UltrafilterActive-Pure-Filter sorgt für besten Geschmack und entfernt Chlor und Schwermetalle aus der Leitung. Schutz vor Bakterien und Mikroorganismen durch Ultrafilter. Chemische Reinigung aller wasserführenden Leitungen, des Kühlmoduls und der Wasserausgabe.
Wirtschaftliches TrinkvergnügenEinfache Zugänglichkeit zu allen Komponenten ermöglicht Selbstservice. Selbstservice spart unnötige Serviceeinsätze und somit bares Geld. Kein Handlings- und Transportaufwand im Vergleich zu Gallonen oder Flaschenwasser.
Frisches Wasser zu jeder Gelegenheit und für jeden Geschmack
- Für hygienisch einwandfreies Trinkwasser zum Trinken und Kochen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50
|Eingangsdruck (bar)
|1.5 - 6
|Wasserdurchflussmenge (l/h)
|120
|Kühlleistung (l/h)
|25
|Wasseranschluss
|3/4″
|Anschlusslänge (m)
|2
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 200
|Zulauftemperatur (°C)
|5 - bis zu 30
|Kühlmittel
|R290
|Menge Kühlmittel (kg)
|0.03
|Stilles Wasser gekühlt
|Ja
|Ungekühltes Wasser
|Ja
|Anzahl Benutzer
|<= 30
|Ausgabehöhe (mm)
|290
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|16.7
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|17.5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|20.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|449 x 298 x 399
Lieferumfang
- Tropfschale mit Füllstandanzeige
- Kombifilter "Hy-Pure-Plus"
Ausstattung
- Aktivkohlefiltration
- Ultrafiltration
- Positionierhilfe des Trinkgefäßes
- Tropfschalenablauf: Ohne Ablauf
- Version: Tischversion
- Hygienische Reinigung: Chemisch
Videos
Anwendungsgebiete
- Platzsparender Wasserspender für kleine Räume
- Vielfältige Einsatzorte: beispielsweise für Büros, Praxen, Kanzleien, Hotels und den Einzelhandel geeignet