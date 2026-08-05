Klein, kompakt, platzsparend: Unser Wasserspender WPD 25 ist überall dort ideal, wo nur wenig Platz zur Verfügung steht – etwa in Besprechungsräumen, Büroküchen, Wartezimmern oder im Einzelhandel. Einfach an das Trinkwassernetz angeschlossen versorgt er Mitarbeitende, Patienten oder Gäste jederzeit mit gekühltem oder ungekühltem stillem Wasser in hygienisch einwandfreier Trinkwasserqualität. Schädliche sowie geschmacksbeeinträchtigende Stoffe wie Chlor oder Schwermetalle, aber auch Mikroorganismen und Bakterien werden vom hochwirksamen und weiter verbesserten Hy-Pure-Plus-Filter zuverlässig zurückgehalten. Die Kombination aus Aktivkohle- und Ultrafiltrationsmembran sorgt so für frisches Wasser mit hervorragendem Geschmack.