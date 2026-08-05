Petite, compacte et peu encombrante : notre fontaine d'eau WPD 25 est idéale pour tous les endroits où l'espace disponible est limité, comme les salles de réunion, les cuisines de bureau, les salles d'attente ou les commerces. Facile à raccorder au réseau public d'eau potable, elle fournit à tout moment au personnel, aux patients ou aux visiteurs une eau plate fraîche ou tempérée, de qualité potable et à l'hygiène irréprochable. Les substances nocives et altérant le goût comme le chlore ou les métaux lourds, mais également les micro-organismes et les bactéries sont retenus de manière fiable par le filtre Hy-Pure-Plus extrêmement efficace et optimisé. L'association du charbon actif et de la membrane d'ultrafiltration garantit ainsi une eau fraîche au goût exceptionnel.