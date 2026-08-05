Fontaines d'eau WPD 25
Notre fontaine d'eau peu encombrante WPD 25 assure un rafraîchissement parfait qui prend peu de place – avec une eau filtrée de qualité alimentaire, fraîche ou tempérée.
Petite, compacte et peu encombrante : notre fontaine d'eau WPD 25 est idéale pour tous les endroits où l'espace disponible est limité, comme les salles de réunion, les cuisines de bureau, les salles d'attente ou les commerces. Facile à raccorder au réseau public d'eau potable, elle fournit à tout moment au personnel, aux patients ou aux visiteurs une eau plate fraîche ou tempérée, de qualité potable et à l'hygiène irréprochable. Les substances nocives et altérant le goût comme le chlore ou les métaux lourds, mais également les micro-organismes et les bactéries sont retenus de manière fiable par le filtre Hy-Pure-Plus extrêmement efficace et optimisé. L'association du charbon actif et de la membrane d'ultrafiltration garantit ainsi une eau fraîche au goût exceptionnel.
Caractéristiques et avantages
Design compact.Idéale en cas de contraintes d'espace. Concept d'utilisation intuitif avec touches à effleurement faciles à lire. Espace de distribution facilement identifiable permettant de positionner au mieux la fontaine.
Filtre Hy Pure Plus performant, composé d'un filtre à charbon actif et d'un ultrafiltreLe filtre Active-Pure garantit un goût optimal et élimine toute trace de chlore et de métaux lourds des conduites. Protection contre les bactéries et les micro-organismes grâce à l'ultrafiltre. Nettoyage chimique de toutes les conduites d'eau, du module de réfrigération et de la distribution d'eau.
Plaisir de boire économiqueLes composants faciles d'accès permettent d'effectuer la maintenance soi-même. La maintenance autonome permet d'éviter toute intervention inutile et ainsi d'économiser de l'argent. Aucun frais de manipulation et de transport par rapport à l'eau en gallons ou en bouteilles.
De l'eau fraîche à tout moment de la journée et pour tous les goûts
- Pour une eau potable sanitairement irréprochable destinée à la consommation et la cuisine.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression d’entrée (bar)
|1.5 - 6
|Débit d'eau de passage (l/h)
|120
|Puissance de refroidissement (l/h)
|25
|Alimentation en eau
|3/4″
|Longueur de raccordement (m)
|2
|Puissance absorbée (W)
|max. 200
|Température d'admission (°C)
|5 - jusqu'à 30
|Réfrigérant
|R290
|Quantité de réfrigérant (kg)
|0.03
|Eau plate froide
|oui
|Eau tempérée
|oui
|Nombre d'utilisateurs
|<= 30
|Hauteur sous bec de sortie (mm)
|290
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|16.7
|Poids (avec accessoire) (kg)
|17.5
|Poids emballage inclus (kg)
|20.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|449 x 298 x 399
Inclus dans la livraison
- Bac d'égouttage avec indicateur du niveau
- Filtre combiné « Hy Pure Plus »
Équipement
- Filtration par charbon actif
- Ultra filtration
- Aide au positionnement pour récipient pour boire
- Écoulement du bac d'égouttage: sans évacuation
- Version: Modèle de table
- Nettoyage hygiénique: chimique
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Fontaine d'eau peu encombrante pour les petits espaces
- Plusieurs lieux d'utilisation : par exemple dans les bureaux, cabinets médicaux, hôtels et commerces de détail