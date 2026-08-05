Klein, kompakt, platzsparend: Unser Wasserspender WPD 25 Sparkle passt auch auf kleinstem Raum in Büros und Wartezimmern, im Einzelhandel sowie in Hotellobbys. Wahlweise mit oder ohne Kohlensäure versorgt das Gerät bis zu 30 Personen jederzeit mit gekühltem, frischem und hygienisch einwandfreiem Trinkwasser. Schädliche sowie geschmacksbeeinträchtigende Stoffe wie Chlor oder Schwermetalle, aber auch Mikroorganismen und Bakterien werden von unserem hochwirksamen Hy-Pure-Plus-Filter zuverlässig zurückgehalten. Der Hy-Pure-Plus-Filter aus Aktivkohle- und Ultrafilter sorgt so für Trinkwasser von hervorragender Qualität und mit ausgezeichnetem Geschmack.